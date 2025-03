Urška Žigart o padcu Pogačarja, ki je močno prestrašil svojo ekipo

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je v soboto kljub grdemu padcu deklasiral konkurenco na Strade Bianche. Na koncu je za 1:24 prehitel najbližjega zasledovalca Toma Pidcocka (Q36.5). Kljub novi suvereni predstavi pa je 26-letni Slovenec s padcem močno prestrašil člane svoje ekipe in navijače, zanimivo anekdoto v zvezi z njegovim padcem pa je povedala tudi njegova izvoljenka in kolesarka Urška Žigart.

"Napeto, bilo je zelo napeto," si po zmagi svojega varovanca nikakor ni mogel oddahniti direktor ekipa UAE Team Emirates-XRG Mauro Gianetti, ko je čestital Tadeju Pogačarju za tretjo zmago na Strade Bianche. Pogačar je približno 50 kilometrov pred ciljem poskrbel za cmok v grlu celotnega kolesarskega sveta, saj je na enem od ovinkov res grdo padel in se spektakularno zvalil v jarek ob cesti, a hitro vstal, nato pa ob številnih ranah in odrgninah nadaljeval dirko na novem kolesu in se suvereno pripeljal do novega uspeha. "Bali smo se, da se je zelo poškodoval, saj si lahko ob takšnem padcu hitro zlomiš ključnico, on pa se je za las izognil res hudi poškodbi. Na srečo ga je vrglo v travo, čeprav je padel v trnje in je bil ves potolčen, me je pa osebno najbolj skrbel udarec v glavo, ki pa ga je na srečo nekoliko ublažila trava," je po koncu za Gazetta dello Sport razlagal Gianetti.

Kot je povedal, jih je Pogačar takoj po padcu po radijski zvezi pomiril. "V redu sem, v redu sem," je dejal. Čakalo nas je veliko dela, takoj smo se osredotočili na nadaljevanje dirke. Imel je res veliko odrgnin in trajalo je približno pol ure, da smo prevezali vse rane, ker je bil tako hudo potolčen," je razlagal Gianetti.

Tadej Pogačar je približno 50 kilometrov pred ciljem grdo padel. Foto: Reuters

"Ključno je, da se je Tadej takoj odločil, da bo nadaljeval z dirko in je takoj sedel na kolo," je še dejal prvi mož Pogačarjeve ekipe, ki je ob tem podal nekaj lepih besed tudi na račun Toma Pidcocka, ki je Pogačarja po padcu počakal, nato pa sta skupaj nadaljevala z vožnjo.

Urška Žigart ni skrivala ponosa

O Pogačarju je po koncu spregovorila tudi Urška Žigart, ki je v soboto nastopila na ženski različici dirke Strade Bianche in preizkušnjo končala na 51. mestu. Tudi ona je med preizkušnjo padla, potem ko je dolgo časa kolesarila v glavnini. "Utrujena sem, zelo utrujena," je dejala Žigart. "Seveda sem zelo ponosna na vse, kar počne, Tadej je na točki svoje kariere, ko dirka za zmago, to vsi vedo, vsi mu skušajo to otežiti, a res sem zelo ponosna na njega, kako se s tem spopada. Njegovega padca sploh nisem videla, ker takrat nisem bila pred televizijo, saj sem se še vedno tuširala v našem ekipnem avtobusu po koncu naše dirke," besede Žigart navaja Gazetta dello Sport.

Tudi Žigart je v soboto padla, a prav tako kot njen izvoljenec preizkušnjo končala in osvojila 51. mesto. Foto: Guliverimage

"Ko sem videla nekaj sporočil na mojem telefonu, sem ugotovila, da se je nekaj zgodilo. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi na takšni dirki, na vsakem ovinku takšne trase. Za razliko od njega sem imela danes več sreče ob padcu, a kljub temu je Tadeju uspelo," je še dodala slovenska kolesarka.

Naslednja preizkušnja Pogačarja čaka 22. marca, ko bo na sporedu dirka Milano-Sanremo, kjer Pogačar zmage še nima. "Danes je prišlo do tega padca, ki bi lahko imel resne posledice. Imamo 15 dni časa, da se vrnemo na pravo pot in najdemo ravnotežje. Vem, da si Tadej želi tudi na dirko Paris-Roubaix, a mu vedno rečem, da bo njegov čas še prišel. Na takšnih dirkah se lahko zgodi karkoli in si na ta način ogrozi celotno sezono. Še je čas, to mu vedno rečem," je še dodal Gianetti.

Preberite še: