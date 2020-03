Drastičen ukrep Italijanov zaradi koronavirusa

Do 4. aprila brez gledalcev na štadionih in v dvoranah

Italijanska vlada je sprejela odločitev, da bodo zaradi koronavirusa vsi športni dogodki vsaj do 3. aprila morali potekati za zaprtimi vrati, kar pomeni, da italijanski navijači vsaj en mesec ne bodo mogli obiskovati nogometnih štadionov in športnih dvoran.

Odločitev, ki jo je italijanska vlada sprejela danes, pomeni, da bodo brez gledalcev potekale športne prireditve po vsej državi in ne samo v mestih, ki so ogrožena. V Italiji so do sedaj potrdili več kot tri tisoč primerov okužb in 107 smrtnih žrtev nevarnega virusa.

Po tem, ko so Italijani zaprli šole in univerze do 15. marca, so se zdaj odločili sprejeti drastičen ukrep tudi glede športnih dogodkov, med katerimi je na Apeninskem polotoku seveda v ospredju predvsem nogomet.

V Italiji so v zadnjih desetih dneh odpovedali že kar nekaj prvenstvenih nogometnih tekem, tudi veliki derbi med Juventusom in Interjem, prestavljeni pa sta bili tudi tekmi polfinala pokalnega tekmovanja, ki bi morali biti na sporedu v sredo (Juventus - Milan) in četrtek (Napoli - Inter).

Ta odlok bo vplival tudi na finale svetovnega pokala v alpskem smučanju med 18. in 22. marcem v Cortini d'Ampezzo, prav tako pa tudi na tekmi pokala šestih nacij v ragbiju med Italijo in Anglijo 14. marca v Rimu.