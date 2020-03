CEV popustil: četrtkove tekme v Italiji vendarle ne bo

Evropska odbojkarska zveza (CEV) je po dolgih pregovarjanjih na koncu vendarle popustila in kljub zagotovilom italijanske vlade, da ni nevarnosti za okužbo s koronavirusom odpovedala četrtkovo tekmo v Trentu med Trentinom in poljskim Jastrzebskim. Poljaki tudi v primeru, da CEV tekme ne bi odpovedal, ne bi odpotovali v Italiji, bili so pripravljeni sprejeti tudi poraz za zeleno mizo.

"Na to temo smo se pogovarjali s trenerskim štabom in igralci. Vsi so rekli, da se sicer ne bojijo za svoje zdravje, vendar ima veliko naših odbojkarjev majhne otroke. Druga težava je mogoča karantena. Z vsako okužbo bi jo morali opraviti. Če bi se to zgodilo, bi bili izključeni iz nadaljnjega igranja v poljskih tekmovanjih," je na jutranji sredini novinarski konferenci dejal predsednik poljskega kluba Adam Gorol.

Zdravje je na prvem mestu

"Šport je pomemben, a zdravje je najpomembnejše. Zavedamo se, da je za italijanski klub preselitev domačega srečanja velika težava. V znak dobre volje smo predlagali, da se tudi drugo srečanje odigra na nevtralnem igrišču. Začeli smo si prizadevati, da bi se to zgodilo v Celovcu v Avstriji, a posluha za to ni bilo," je še povedal predsednik Jastrzebskega.

Trentino Klemna Čebulja je ostalo brez zmage za zeleno mizo. Foto: CEV

CEV zanimajo le prihodki

Poljakom zaradi "neposlušnosti" grozi poraz za zeleno mizo, a se na to požvižgajo, saj bodo povratno tekmo igrali pred domačimi gledalci. Vseeno so jezni na CEV, ki mu očitajo, da ga zanima le denar. "Stališče CEV je sramotno. Potovanje v Italijo v tem času ni šala. Vidim nevarnost. Prebral sem veliko knjig. Občutek imam, da pri CEV gledajo le knjigo prihodkov in odhodkov. Ne skrbi me za lastno zdravje, imamo mlade in močne imunske sisteme, vendar to ne pomeni, da virusa ne moremo širiti naprej," je predsednikove besede dopolnil jezni korektor poljske ekipe Dawid Konarski.

Koronavirus povzročil veliko zmedo

Besede Poljakov so očitno segle v srca veljakov pri CEV, ki so nato vendarle odpovedali četrtkovo srečanje in jo prestavili na kasnejši termin, ki še ni znan. Za nedoločen čas so odpovedane še nekatere tekme v ligi prvakinj kot tudi pokalu CEV (Busto Arsizio - Dinamo Kazan (ženske), Modena - Ajaccio (moški), Scandicci - VitrA (ženske), Novara - Fenerbahče (ženske)), medtem ko se je Milano Jana Kozamernika znašel drugače. Obe četrtfinalni tekmi pokala Challenge bosta odigrani v Estoniji. Povratni tekmi lige prvakov v Perugii in Civitanovi Marche med Perugio in Fakelom ter Lube Civitanovo in Roeselarejem (10., 11. marec) za zdaj ostajata na urniku.

