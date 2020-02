Slovenci v Italiji občutili nervozo: Ko na policah zmanjka testenin, se človek zamisli

Potem ko so v Italiji potrdili že več kot 200 primerov okužb s koronavirusom, pri sosedih že vladajo izredne razmere, s prekinitvijo prvenstev vsaj za en teden pa so se odzvali tudi pri Italijanski odbojkarski zvezi (Fipav). Do 1. marca v najmočnejših dveh ligah ne bo tekmovanj. Kaj o trenutnih razmerah na Apeninskem polotoku menijo slovenski legionarji?

V Italiji se vsi varnostni ukrepi še kako čutijo tudi v športu. Ne samo, da so odpovedali številne nogometne tekme, enako velja tudi za odbojko, kjer so vrata dvoran za zdaj zaprli do 1. marca. To pa ni edina težava ekip, saj so zaprti tudi številni drugi objekti, zato v obdobju brez tekem ne bodo mogli niti trenirati.

"Kot ste že dejali, so prekinili tekmovanja. V sredo in nedeljo ne bomo imeli tekme, naša ekipa pa ima težave, saj ne ve, kje bo trenirala. Naša dvorana je v lasti občine, ta pa mora imeti do nadaljnjega vse prostore zaprte. Iščemo nadomestno rešitev, drugih težav ni. V ekipi ne vlada nobena panika, vsi smo mirni, se pa vidi razlika v mestu in trgovinah, kjer ljudje množično nakupujejo in delajo zaloge. Če v Italiji zmanjka testenin, veš, da nekaj ni v redu, in se človek malce zamisli," nam je zaupal član Milana Jan Kozamernik, ki je pred meseci v Sloveniji poskrbel za eksplozijo in s slovensko reprezentanco na EuroVolleyju osvojil srebrno odličje.

Se bo prvenstvo nadaljevalo za zaprtimi vrati?

Odbojkarji Milana še ne vedo, kje bodo trenirali v obdobju zaprtja številnih objektov. Foto: Aleš Oblak Dodal je še, da v klubu kakšnih dodatnih ukrepov niso sprejeli, tudi mask za zdaj še ne nosijo. "Ni me strah, sem povsem miren, saj gre za virus, ki se ga lahko nalezeš kot vsakega drugega. Gibljem se v zaprtih krogih, umivamo si roke, to je pa tudi vse. Življenje teče dalje, razumem pa, da so Italijani ukrepali in odpovedali javne prireditve, saj so tam največje možnosti, da se število okuženih še poveča. Pričakujem, da bo število okuženih še naraslo in da bomo mi vsaj kakšno tekmo, če se bo prvenstvo nadaljevalo, odigrali za zaprtimi vrati. Torej brez navijačev," nam še pove Kozamernik, ki pravi, da življenje teče dalje, in ne pričakuje, da bi bilo iz te zgodbe kaj resnega.

Lana Ščuka ni občutila panike

Javila se nam je tudi Lana Ščuka, ki igra za Pomi Casalmagiore v Lombardiji, kjer je po do zdaj znanih informacijah najhuje. Lana in soigralke so v soboto še igrale svojo tekmo v Monzi, v nedeljo pa je Fipav dokončno sprejel sklep in ustavil tekmovanje. "Določen strah obstaja, kot vem, se zadeva res hitro širi. Vprašanje je, kako bodo oblasti uspešne pri zajezitvi virusa, a sama kakšne panike nisem zaznala. Dejali so nam le, naj se za zdaj ne zadržujemo v zaprtih prostorih z več ljudmi, to je pa tudi vse," nam je pojasnila slovenska reprezentantka.

Lana Ščuka (14) igra za ekipo Pomi Casalmaggiore, ki domuje na območju, kjer so potrdili največ okužb s koronavirusom. Foto: Sportida

Urnaut čaka na informacije

Že pred tedni smo se na to temo pogovarjali s Tinetom Urnautom, ki bi moral že konec januarja začeti kitajsko prvenstvo, a so to zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom nekaj časa prestavljali, nato pa so tujce v klubih poslali domov, dokler se zadeve ne umirijo. Slovenski kapetan na Koroškem čaka na nove informacije, a za zdaj ni nič novega. Izpisnice Šanghaja za zdaj še ni dobil.

Ljudje v Italiji množično nakupujejo zaloge in se zapirajo v stanovanja. Foto: Guliver/Getty Images

"Kot mi je znano, se bodo Kitajci marca odločali, kako in kaj. Očitno je še možnost, da se prvenstvo vendarle začne, kot slišim, pa se zadeve zaostrujejo tudi v Italiji, kjer bi morda lahko nastopil, če bi Kitajci odpovedali prvenstvo. Nič drugega mi ne preostane, kot da čakam," nam je povedal Urnaut, za katerega se zdi, da bo prvič v karieri ostal brez klubske tekme.

