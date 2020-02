Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker odgovora od pristojnih niso prejeli, so se odločili za javno objavo pisma. Foto: Getty Images

Zdravniška zbornica Slovenije je zjutraj na ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naslovila pismo z osmimi ključnimi vprašanji, povezanimi s širitvijo novega koronavirusa. Na zbornici namreč pravijo, da zdravniki nimajo dovolj informacij.

Kot pišejo v zdravniški zbornici, številni zdravniki - izvajalci na primarni ravni - zagotavljajo, da niso seznanjeni z nobenimi ukrepi, ki naj bi jih izvajali ob morebitnem stiku z novim koronavirusom oziroma virusom covid-19.

Pristojne sprašujejo, kdaj in na kakšen način bodo res vsi izvajalci na primarni ravni obveščeni o teh ukrepih. Med drugim jih zanima tudi, kam naj napotijo okužene in kam naj napotijo ljudi, za katere domnevajo, da so bili v stiku z obolelimi.

Ker odgovorov niso prejeli, so se odločili za javno objavo pisma, ki ga lahko v celoti preberete spodaj:

Spoštovani gospod minister Aleš Šabeder

Spoštovana gospa direktorica NIJZ Nina Pirnat

V Zdravniški zbornici Slovenije smo tudi med vikendom intenzivno spremljali dogajanja, povezana s širitvijo covid-19 virusa, in ukrepe, ki jih je v zvezi s tem predvidela naša država. V zvezi s tem so vzpostavljene povezave z zdravniškimi zbornicami sosednjih držav.

Smo v stalnem stiku z zdravniki s terena, predvsem s specialisti družinske medicine in pediatrije, ki nam sporočajo svojo zaskrbljenost in vprašanja, na katera bi želeli odgovore, pa jih kljub novinarski konferenci včeraj ob 18. uri niso dobili.

V imenu vseh delujočih zdravnikov in zobozdravnikov postavljamo naslednja vprašanja:

Številni zdravniki – izvajalci na primarni ravni – zagotavljajo, da niso seznanjeni z nobenimi ukrepi, ki naj bi jih izvajali ob morebitnem stiku s covid-19. Sprašujemo vas, kdaj in na kakšen način bodo res vsi izvajalci na primarni ravni obveščeni o teh ukrepih. Kakšna je razpoložljivost osebne zaščitne opreme za zdravstvene delavce na primarni ravni? Mnogi sporočajo, da te opreme nimajo in da je tudi ne morejo kupiti. Sprašujejo, zakaj so v medijih prikazani zdravstveni delavci, ki tudi zunaj bolnišnic nosijo skafandre, in ali jih morajo uporabljati tudi oni, da se zaščitijo. Sprašujemo vas, kdaj bodo ti zaposleni dobili primerno in učinkovito zaščitno opremo in kdo jim bo to opremo dostavil. Zdravniki sprašujejo tudi glede načina ugotavljanja morebitne okuženosti s testi. Nekateri zavodi so te teste sicer dobili, vendar je ostalo vprašanje, kdo bo te brise jemal in po kakšni poti jih bodo pošiljali v certificirane laboratorije in kdo bo poskrbel za transport le teh. V primeru potrjene okužbe s covid-19 nas zdravniki sprašujejo, kam naj okužene napotijo. Gre za razlikovanje med tistimi, ki so okuženi, a še brez kliničnih znakov, in onimi, ki že kažejo posamezne klinične znake. Predvsem to vprašanje zanima kolege na obrobju države, kjer je tudi največ vstopnih točk v državo. Prav tako ni navodil o tem, kam naj napotijo ljudi, ki domnevajo, da so bili v stiku z obolelimi. Kot gotovo veste, vsi zdravstveni zavodi ne razpolagajo z izolacijskimi prostori oz. so ti namenjeni za opazovanje zbolelih z drugimi infekcijskimi boleznimi (pri pediatrih). Manjše enote družinske medicine takšnih prostorov nimajo, zato zdravniki sprašujejo, kako naj ravnajo v takšnih primerih. Zdravniki sprašujejo, kakšna navodila naj dajo pacientom glede samoopazovanja. Ali obstajajo kakšna enostavna navodila (seznami opazovanih simptomov), ki bi jih lahko posredovali zaskrbljenim pacientom? Zdravnike in verjetno tudi druge zdravstvene delavce zanima, ali so pripravljeni algoritmi za določitev oz. izbiro tistih, ki bodo vključeni v oskrbo obolelih. Gre za to, kako bodo odgovorni določali (izbirali) zdravstvene delavce, ki bodo skrbeli za paciente, ki bodo okuženi s covid-19, in zbolele zaradi drugih akutnih stanj in poškodb. Zanima nas tudi, ali in kdaj se bo država Slovenija odločila za bolj aktivne ukrepe za zamejitev širjenja okužbe (karantene, omejitev gibanja, prehodi državne meje in podobno).

