Koronavirus pred našimi vrati: izreden sestanek v Novi Gorici

V Italiji je po zadnjih podatkih okuženih s koronavirosom preseglo 180. Največ so zabeležili v Lombardiji, kjer so jih obravnavali 150.

V Julijski krajini (FJK) so danes razglasili izredne ukrepe, ki bodo trajali vsaj do 1. marca. Zaprti so vrtci, osnovne in srednje šole ter muzeji in kulturne ustanove, kulturne, športne in verske prireditve so odpovedane, poročajo italijanski mediji.

Okužene v Julijski krajini naj bi namestili v vojašnico pri Lazaretu blizu meje s Slovenijo in ter na gradu v Tricesimu blizu Vidma, poroča italijanska radiotelevizija Rai. Za zdaj nadzirajo 20 ljudi, vendar so bili vsi dosedanji testi negativni.