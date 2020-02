V Italiji že več kot 150 okuženih. Bo Avstrija zaprla mejo?

Iz strahu pred novim koronavirusom sta bila v nedeljo na meji med Italijo in Avstrijo več ur ustavljena dva vlaka s skupno okoli 500 potniki. Razlog za preplah sta bili dve potnici z vročino in kašljem. V Avstriji se pojavlja celo ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo, kjer so našteli že več kot 150 primerov okužbe.

V Avstriji bo danes zasedal tudi posebni vladni štab z udeležbo zdravstvenega ministrstva in predstavnikov zveznih dežel, ki bo razpravljal o trenutnem stanju glede širjenja koronavirusa in sprejel morebitne odločitve, poroča STA. Te so po besedah notranjega ministra Karla Nehammerja odvisne od ocene strokovnjakov. Avstrijske varnostne oblasti sicer razmere obravnavajo zelo resno, je še dejal Nehammer.

Pojavlja se celo ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo, a kot je pozno v nedeljo dejal avstrijski zdravstveni minister Rudolf Anschober, to za zdaj še ni potrebno. "Smo pa zelo v skrbeh, smo previdni in pozorni in jutri bomo stanje še enkrat preučili z vsemi strokovnjaki," je glede današnjega srečanja dejal za ORF.

Preplah sta sprožili potnici z vročino in kašljem

Foto: Reuters Zaskrbljenost zaradi hitrega širjenja virusa na severu Italije je sicer v nedeljo že vodila v zastoj železniškega prometa na meji med Italijo in Avstrijo. Na mejnem prehodu Brenner sta bila več ur ustavljena vlaka s potniki pretežno iz Nemčije in Avstrije, ki so potovali iz Italije, poroča STA.

Preplah sta sprožili potnici z vročino in kašljem, ki sta sicer morali izstopiti že v Veroni. Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva sta bili na testiranju na novi koronavirus negativni.

Avstrijske oblasti so zeleno luč za nadaljevanje poti vlakov dale malo pred polnočjo. Številni so pot nadaljevali proti Münchnu, pri tistih, ki so izstopili v Avstriji, pa so oblasti zabeležile osebne podatke.

Številne nove okužbe s koronavirusom v Južni Koreji, v Italiji že več kot 150 okuženih

V Južni Koreji so v zadnjem dnevu poročali o 161 novih primerih okužbe. Skupno število okuženih ljudi je zdaj 763, kar je največ v katerikoli držav z izjemo Kitajske.

V Južni Koreji hitro narašča število okuženih - v manj kot tednu je naraslo za več kot 700 -, odkar so med člani verske sekte v južnem mestu Daegu odkrili večje število okuženih. S to skupino je povezana večina primerov, vključno s 129 danes potrjenimi okužbami, poroča STA. Do zdaj je umrlo sedem ljudi.

Zaradi zaostrenih razmer so oblasti v Seulu v nedeljo razglasile najvišjo stopnjo pripravljenosti in ukrepov, s katerimi želijo zajeziti širjenje virusa. Za en teden so po vsej državi podaljšali šolske počitnice, dodatno bodo omejili skupinske dogodke. Zdravstvene oblasti bodo tudi preverile okrog 28 tisoč ljudi v Daeguju, kjer živi 2,5 milijona ljudi. Oblasti prebivalce pozivajo, naj se zadržujejo doma.

Na Kitajskem 150 novih smrtnih žrtev

Južna Koreja je tako glede na zadnje podatke postala država z največ okužbami z novim virusom zunaj Kitajske. Na Kitajskem so našteli 409 novih primerov okužbe, od teh le 11 zunaj najhuje prizadete province Hubei. Od tam so tudi vse razen ene izmed 150 novih smrtnih žrtev bolezni covid-19, poroča STA.

Foto: Reuters

V glavnem mestu province Wuhan so sicer nekoliko sprostili pogoje karantene in odhod iz mesta dovolili vsem ljudem, ki niso prebivalci mesta, ne kažejo nobenih simptomov okužbe in niso bili v stiku z obolelimi. Ko bodo prišli na svoj cilj, se morajo vsi javiti lokalnim oblastem in 14 dni spremljati svoje zdravje, so v izjavi med drugim zapisale mestne oblasti.

Koronavirus že v 129 državah

Številne preostale kitajske province že več dni zapored po drugi strani niso poročale o nobenem novem primeru okužbe, čeprav se razmere tako v Hubeiu kot zunaj Kitajske slabšajo.

Koronavirus se je razširil v najmanj 129 držav. V Evropi je država z največ potrjenimi primeri Italija, kjer je okuženih najmanj 152 ljudi.