Hrvati svojim šolam svetujejo, naj učencev ne vozijo v Italijo

Koronavirus, ki se je v zadnjih dneh z izbruhom v Italiji močno približal tudi Sloveniji, je sprožil različne sankcije v bližnjih državah. Hrvaško ministrstvo za izobraževanje je osnovnim in srednjim šolam svetovalo, naj odpovejo vsa načrtovana potovanja v Italijo v prihodnjem mesecu.

Šole morajo ob tem za vse načrtovane šolske dneve do konca junija preko elektronske pošte obvestiti ministrstvo.

Učenci in profesorji gimnazije iz Pulja, ki so se vrnili iz Benetk, morajo medtem dva tedna ostati v hišni karanteni. Kot je po poročanju Hine pojasnil ravnatelj Filip Zoričić, gre za 42 dijakov in štiri profesorje, ki so bili v soboto na beneškem karnevalu. Vsi so sicer dobro in nihče ne kaže znakov okužbe, tako da gre za izključno preventivni ukrep.