Slovenci danes množično po zaščitne maske, skoraj jih je že zmanjkalo

Že od pojava navadne gripe pred tedni v lekarnah zaznavajo močno povečano povpraševanje po zaščitnih maskah. V zadnjih tednih pa se je povpraševanje še povečalo zaradi strahu pred novim koronavirusom, s katerim se je tudi v sosednji Italiji okužilo že več kot 200 ljudi.

Danes takoj po odprtju so v več lekarnah po vsej Sloveniji kupci pokupili vso zalogo zaščitnih mask. V eni od lekarn v prestolnici so nam povedali, da mask nimajo že dva meseca, pričakujejo pa jih šele maja.

Ponekod po Sloveniji so maske sicer še na voljo, a jih zaradi večjega povpraševanja pakirajo v manjše pakete, na primer po pet skupaj. Kupci močno povprašujejo tudi po razkužilnih sredstvih.

Pošla tudi vsa zaloga v enotah Lekarne Ljubljana

Pošla je tudi vsa zaloga vseh vrst zaščitnih mask v enotah Lekarne Ljubljana, kjer povečano povpraševanje po zaščitnih maskah zaznavajo od zadnjega tedna v januarju.

Kot so nam še sporočili iz največjega javnega lekarniškega zavoda v Sloveniji, se trudijo, da bi zaščitne maske pridobili od različnih dobaviteljev, "a jih tudi za naročila ni več na voljo oziroma so občasno na voljo le manjše količine, ki pa ne zadoščajo povečanemu povpraševanju po maskah".

Covid-19 je bolezen, ki se razvije zaradi novega koronavirusa, ki so ga poimenovali sars-cov-2. Foto: Getty Images

NIJZ: V Sloveniji splošna uporaba maske ni potrebna

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) sicer pravijo, da glede na trenutno stanje splošna uporaba zaščitne maske v Sloveniji ni potrebna. Kot so zapisali, se maske premočijo in po določenem času ne zagotavljajo več zaščite, treba jih je nadomestiti z novimi.

Kot še poudarjajo na NIJZ, je zelo pomembno, da so maske pravilno nameščene, in sicer da pokrivajo nos in usta.

So pa maske smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj je uporaba maske potrebna ter o njeni pravilni namestitvi, nošenju, snemanju in odstranjevanju, so zapisali. Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih, ne celoten delovni čas, so še zapisali.

V primeru potovanja pa NIJZ pri uporabi mask svetuje ravnanje v skladu z lokalnimi navodili.

V Italiji je okuženih že več kot 200 ljudi. Foto: Reuters

Kako se zaščititi, da bo verjetnost okužbe manjša

Pri preprečevanju okužbe z virusom, ki so ga poimenovali sars-cov-2, je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbo dihal, priporočljivo upoštevati vsakodnevne zaščitne ukrepe, so zapisali pri NIJZ.

- Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

- Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

- Če zbolimo, ostanemo doma.

- Upoštevamo pravila higiene kašlja.

- Redno si umivamo roke z milom in vodo.

- Če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 odstotkov. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

- Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

- V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.