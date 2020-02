Situacija v zvezi z razsežnostmi koronavirusa se spreminja iz ure v uro, če ne celo iz minute v minuto. Strah pred širjenjem virusa vse bolj posega tudi na športni poligon. Ta konec tedna so denimo v Italiji iz varnostnih razlogov odpovedali štiri tekme 25. kroga serie A.

Dogajanje je na lastni koži okusil tudi slovenski deskar Rok Marguč, ki je skupaj s Timom Mastnakom, Glorio Kotnik in Žanom Koširjem v soboto v Pjongčangu, na prizorišču zadnjih zimskih olimpijskih iger, nastopal na tekmi v paralelnem veleslalomu.

"Ne bi si odpustil, če bi okužil svojo hčer"

Medtem ko je preostala trojica iz Koreje odpotovala neposredno v Kanado, na prizorišče naslednje tekme, se je Marguč odločil, da pred tekmo odpotuje domov.

Želel si je videti družino (odločitev je sprejel že prej), zdaj pa se je prav zaradi družine odločil za "samokaranteno".

"Glede na to, da sem pripotoval z okuženega območja in da je glede koronavirusa še vedno veliko neznank, sem se odločil, da se za ta čas raje umaknem na naš vikend. Ne bi si odpustil, če bi okužil svojo hčer," je odločitev za začasen umik od družine pojasnil Marguč, ki je že pred odhodom v domovino iskal informacije o preventivnem vedenju v povezavi z virusom covid-19.

"Merjenje temperature je metanje peska v oči"



Odločitev za karanteno sicer ne pomeni, da je Marguč z virusom okužen – navsezadnje so mu v teh dneh na letališčih neštetokrat izmerili temperaturo –, a kot sam poudarja, je merjenje temperature zgolj metanje peska v oči, saj nihče točno ne ve, kako se virus obnaša in kakšna je njegova inkubacijska doba.

Da me lahko zadržijo na Dunaju. Ampak jaz letim v Graz. To merjenje temperature je metanje peska v oči, če si kužen se ti temperatura dvigne šele čez 14 dni. #coronavirus — Rok Marguč (@RokMarguc) February 23, 2020 Odločitev za karanteno sicer ne pomeni, da je Marguč z virusom okužen – navsezadnje so mu v teh dneh na letališčih neštetokrat izmerili temperaturo –, a kot sam poudarja, je merjenje temperature zgolj metanje peska v oči, saj nihče točno ne ve, kako se virus obnaša in kakšna je njegova inkubacijska doba.

Nasvet ministrstva za zdravje: Umivajte si roke

"Žena je klicala na ministrstvo za zdravje, da bi se pozanimala, kako ukrepati, saj vemo, da so najbolj ranljive skupine otroci in starejši, sam pa imam doma majhnega otroka in me je seveda zanimalo, ali je varno, da se vidimo, pa ji niso nič znali povedati.

Oglasila se je sicer prijazna študentka, ki pa ni imela podrobnejših navodil ali priporočil, češ da smernic nimajo, razen tega, naj si umivamo roke," je povedal Marguč, ki je že pred odhodom v Korejo v medijih pozorno spremljal dogajanje okrog širjenja koronavirusa, a takrat panike še ni bilo, niti ni nihče prepovedal potovanja v ta del sveta.

Trenutno se vračam iz Koreje. Od srede do danes se je število povečalo iz 25 na več kot 400 okuženih. Smo klicali na ministerstvo. Prijazna študentka, zmedena ni vedela skoraj nič. Da so imeli zadnji sestanek v četrtek. Da imajo novega v ponedeljek in nima novih podatkov. 1/2 — Rok Marguč (@RokMarguc) February 23, 2020

V Južni Koreji vlada panika

"Takrat je bilo v Koreji 28 okuženih, danes je številka precej višja in stanje se je drastično spremenilo. Korejci se virusa res bojijo in panika je precejšnja. Neprestano opozarjajo na to, naj si ljudje merijo temperaturo, naj se tisti, ki imajo povišano temperaturo, javijo, saj jih v nasprotnem primeru čaka zapor in podobno," je izpostavil nekdanji svetovni prvak.

Sam se je, tako kot preostali slovenski deskarji, že pred odhodom v Korejo opremil z zaščitnimi maskami, ki so jih nosili na letališču, na letalu pa so jih sneli.

"Čudno je vse skupaj, vsakokrat, ko je na letalu kdo zakašljal, kihnil ali smrkal, si kar naenkrat pozoren. Prej tega niti opazil nisem," je spomnil Marguč, ki si želi, da bi bilo čim več neznank okrog virusa čim prej razjasnjenih in da bi se epidemija, ali ja ta resnično nevarna ali ne, čim prej končala.