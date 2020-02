V Južni Koreji potrdili več kot 230 novih okužb s koronavirusom

V Južni Koreji so v zadnjem dnevu poročali o 231 novih primerih okužbe. Skupno število okuženih ljudi je zdaj 833, kar je največ v katerikoli državi z izjemo Kitajske. Iz te medtem poročajo o 150 novih smrtnih žrtvah virusa. Zabeležili so tudi približno 400 novih okužb.

V Južni Koreji hitro narašča število okuženih - v manj kot tednu je naraslo za več kot 700 -, odkar so med člani verske sekte v južnem mestu Daegu odkrili večje število okuženih. S to skupino je povezana večina primerov, vključno s 129 danes potrjenimi okužbami, poroča STA. Do zdaj je umrlo sedem ljudi.

Zaradi zaostrenih razmer so oblasti v Seulu v nedeljo razglasile najvišjo stopnjo pripravljenosti in ukrepov, s katerimi želijo zajeziti širjenje virusa. Za en teden so po vsej državi podaljšali šolske počitnice, dodatno bodo omejili skupinske dogodke. Zdravstvene oblasti bodo tudi preverile okrog 28 tisoč ljudi v Daeguju, kjer živi 2,5 milijona ljudi. Oblasti prebivalce pozivajo, naj se zadržujejo doma.

Okrog 7.700 južnokorejskih vojakov je v karanteni, potem ko so med pripadniki vojske odkrili 11 okuženih.

Na Kitajskem 150 novih smrtnih žrtev

Južna Koreja je tako glede na zadnje podatke postala država z največ okužbami z novim virusom zunaj Kitajske. Na Kitajskem so našteli 409 novih primerov okužbe, od teh le 11 zunaj najhuje prizadete province Hubei. Od tam so tudi vse razen ene izmed 150 novih smrtnih žrtev bolezni covid-19, poroča STA.

Foto: Reuters

V glavnem mestu province Wuhan so sicer nekoliko sprostili pogoje karantene in odhod iz mesta dovolili vsem ljudem, ki niso prebivalci mesta, ne kažejo nobenih simptomov okužbe in niso bili v stiku z obolelimi. Ko bodo prišli na svoj cilj, se morajo vsi javiti tamkajšnjim oblastem in 14 dni spremljati svoje zdravje, so v izjavi med drugim zapisale mestne oblasti.

Koronavirus že v 129 državah

Številne preostale kitajske province že več dni zapored po drugi strani niso poročale o nobenem novem primeru okužbe, čeprav se razmere tako v Hubeiu kot zunaj Kitajske slabšajo.

Koronavirus se je razširil v najmanj 129 držav. V Evropi je država z največ potrjenimi primeri Italija, kjer je okuženih najmanj 152 ljudi.