Skorajda ni dvoma: koronavirus bo prišel tudi k nam

Zaradi vse večjega števila obolelih v sosednji Italiji in razglasitve izrednih razmer tam so na Ministrstvu za zdravje pripravili izredno izjavo o stanju pri nas. Za zdaj obolelega s koronavirusom v Sloveniji še ni, a strokovnjaki ostajajo realni in poudarjajo, da skorajda ni dvoma o tem, da se bo prej ali slej virus pojavil tudi pri nas. A razloga za preplah ni, pristojne institucije so na prve primere dobro pripravljene, so še poudarili. Poleg tega lahko z ustreznimi preventivnimi ukrepi možnosti za okužbo znatno zmanjšamo.

Pravkar se končujejo zimske počitnice za nekatere slovenske regije, medtem ko preostali deli Slovenije zimske počitnice pravkar začenjajo. Mnogi so proste dni preživeli prav pri naših zahodnih sosedih, kjer beležijo že skoraj 130 s koronavirusom okuženih državljanov.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v izjavi povedal, da v zadnjih dneh iz ure v uro budno spremljajo dogajanje v sosednji Italiji in da so ves čas v kontaktu z italijanskimi kolegi. "Ti so nam pred dobro uro sporočili, da do zdaj beležijo 124 registriranih okuženih državljanov. Če bodo italijanske oblasti ugotovile, da je bil tudi kateri slovenski državljan v stiku z okuženimi, bomo o tem nemudoma obveščeni," je pojasnil minister.

Minister za zdravje pravi, da bo vlada zaradi koronavirusa sklicala Sekretariat za nacionalno varnost. Foto: Bojan Puhek

Potniki iz Italije naj se samoopazujejo

Medtem strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (s kratico NIJZ) poudarjajo, da za vse, ki so bili v minulih dneh v Italiji, ni potrebe po drastičnih ukrepih ali takojšnjem testiranju, niti po samoizolaciji. Prvi in za zdaj edini priporočljiv ukrep je samoopazovanje.

"Potniki, ki se vračajo iz severnih italijanskih pokrajin, naj se opazujejo. V primeru povišane temperature nad 38 stopinj Celzija pa naj se obrnejo na svojega zdravnika oziroma na dežurne službe, če njihov osebni zdravnik trenutno ne dela," je svetovala Simona Repar Bornšek, državna sekretarka z Ministrstva za zdravje.

Na infekcijski kliniki in v drugih zdravstvenih ustanovah na primere koronavirusa že pripravljeni

Predstojnica Infekcijske klinike v Ljubljani Tatjana Lejko Zupanc je dodala, da so na kliniki že v pripravljenosti na morebitne prve primere bolnikov, okuženih s koronavirusom. Kajti čeprav za zdaj še nimamo dejanskega primera obolelega niti se pri nikomer ne pojavlja sum na okužbo, skorajda ni več dvoma, da se bo novi koronavirus pojavil tudi v Sloveniji.

"Večkrat smo že poudarili, da se tudi zdravstvene ustanove pripravljajo. Infekcijska klinika je priprave na sprejem prvega bolnika prejšnji teden še pospešila. Pripravljene so postelje, tudi na intenzivni negi. Še dodatne postelje bomo pripravili tekom naslednjega tedna," je pojasnila predstojnica.

Maja Sočan z NIJZ pa je hkrati še zagotovila, da se vsi štirje Slovenci z ladje Diamond Princess, ki so se vrnili v Slovenijo, dobro počutijo in ne kažejo znajov okužbe. Enako velja tudi za Slovenca, ki sta zaradi okužbe hospitalizirana na Japonskem in s katerima so v rednem stiku.

V sosednji Italiji beležijo 124 registriranih okuženih državljanov. Foto: Reuters

Vlada bo sklicala Sekretariat na nacionalno varnost

Vlada bo sicer v naslednjih dneh sklicala Sekretariat sveta za nacionalno varnost, je še povedal minister, kjer bodo pod drobnogled vzeli celotno situacijo in po potrebi sprejeli dodatne ukrepe.

Hkrati je poudaril, da si nikakor ne želi, da bi koronavirus postane politična tema, kot se to dogaja zadnje dni. "Gre za resno situacijo, ki se dogaja ne samo v Evropi, ampak tudi drugje po svetu. In upamo, da ne bo uporabljena za nabiranje političnih točk," je zaključil svojo izjavo.