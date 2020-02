V Slovenijo sta se vrnila potnika z ladje, kjer se je razširil koronavirus

S tokijskega letališča je v petek popoldne proti Evropi poletelo italijansko letalo z evropskimi državljani, ki so bili na ladji Diamond Princess. Na letalu sta bila tudi dva slovenska potnika. Letalo je imelo postanek na berlinskem letališču Tegel, od koder je slovenska potnika v domovino prepeljalo najeto komercialno letalo.

Potnika sta že v domačem okolju

Potnika sta na mariborskem letališču pristala danes zjutraj, pri obeh pa so bili prvi testi na prisotnost novega koronavirusa negativni, je povedal vodja konzularne službe na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter. Potnikoma so razložili, kakšni so ukrepi, in sta že v domačem okolju.

Zakaj so v izolaciji doma in ne v bolnišnici Na vprašanje novinarjev, kako to, da so se odločili za domačo izolacijo in ne bolnišnično, pa so pristojni odgovorili, da so pri vseh potnikih preučili domače razmere in ugotovili, da imajo pogoje, da lahko bivajo izolirano od drugih.

Na letalu tudi hrvaški državljan

Poleg slovenskih državljanov je bil na letalu tudi hrvaški državljan z ladje, ki pa so ga hrvaške oblasti z zdravstvenim vozilom prevzele takoj po pristanku na letališču in je že na Hrvaškem.

Okužena Slovenca ostajata na Japonskem

Na Japonskem pa ostajata dva potnika iz Slovenije, kjer je test pokazal prisotnost koronavirusa. Kljub temu pa ne kažeta simptomov in nista zbolela za boleznijo covid-19. Kot je danes povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek, se počutita dobro, ne kašljata in nimata povišane telesne temperature.

Za najem komercialnega letala bo Slovenija odštela do 20 tisoč evrov, uprava za civilno zaščito in reševanje bo v okviru mehanizma EU za krizne razmere Evropsko komisijo zaprosila za povračilo stroškov najema in poleta letala v Slovenijo v višini 75 odstotkov.

Na letalu, ki je iz Tokia poletelo proti Evropi, je bilo 19 Italijanov in 18 državljanov drugih članic EU. Pred poletom so potnike pregledali italijanski zdravstveni strokovnjaki, prvi testi pa niso pokazali, da bi bil kdo od njih okužen s koronavirusom.

Foto: Reuters

Dva potnika sta se v Slovenijo vrnila že pred dnevi

Dva potnika, ki nista bila okužena, sta se medtem v četrtek s komercialnim letom že vrnila v Slovenijo. Na letališču na Brniku so ju ob pristanku ponovno testirali uslužbenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ugotovili negativen bris na prisotnost koronavirusa. Kljub temu pa so jima odredili 14-dnevno karanteno na domu, ves čas pa ju bodo tudi nadzirali.