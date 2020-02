Iličić, Handanović in Birsa zaradi koronavirusa brez tekme

Tri nedeljske tekme 25. kroga serie A so iz varnostnih razlogov - v italijanskih deželah Benečija in Lombardija so do danes zabeležili že 76 obolelih za novim koronavirusom - prestavljene. Po odredbi italijanske vlade imajo tekmovanja prosto nedeljo tudi klubi treh Slovencev, in sicer Atalanta Josipa Iličića, ki bi morala gostiti Sassuolo, Cagliari Valterja Birse, ki bi moral gostovati pri Veroni, in Inter Samirja Handanovića, ki je pričakoval obisk Sampdorie. Bosta pa na delu Jasmin Kurtić in Žan Majer. Prvi s Parmo v Torinu, drugi z Leccejem pri Romi. Nedeljski spored bosta odprla Genoa in drugi Lazio.