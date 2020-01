Potem ko bi moral biti v nedeljo na sporedu drugi krog kitajskega prvenstva, so ga organizatorji prestavili za nedoločen čas. Razlog? Koronavirus, ki se na Kitajskem širi kot požar, obolelih je vsak dan več, do zdaj pa je umrlo 170 ljudi. O stanju v Šanghaju smo govorili tudi s kapetanom slovenske odbojkarske reprezentance Tinetom Urnautom.

Prvenstvo na Kitajskem bi se moralo začeti že pred novim letom, a je tamkajšnja zveza na pobudo kitajskega selektorja, ki je želel svoje izbrance kar najbolje pripraviti na olimpijske kvalifikacije, zadevo predstavila na začetek februarja. Zdaj pa, ko na Kitajskem javno zdravje ogroža nevarni koronavirus, ki ga številni po nevarnosti primerjajo s sarsom, bi se lahko zgodilo, da ga bodo morali organizatorji celo odpovedati.

Lahko se zgodi, da prvenstva ne bo

Prvi krog, ki je bil na sporedu 19. januarja, so odbojkarji še odigrali, nadaljnji spored pa je pod velikim vprašanjem. "Za zdaj čakamo, kako bo s prvenstvom. Ni še jasno, ali ga bodo le prestavili ali ga sploh ne bo. V nedeljo, ko bi morali s Šanghajem odigrati prvo tekmo, zagotovo ne bo ničesar," nam je v hitrem pogovoru zaupal Tine Urnaut, ki, sodeč po objavah na družabnih omrežjih, ne dela nikakršne drame. Enako velja za njegovega klubskega kolega, Italijana Giulia Sabbija.

Tine in Giulio nosita maski tudi v avtomobilu:

Ljudi skoraj ne vidiš na ulici

Priznava pa, da gre za resno stvar, kar se hitro opazi. "Vse je zaprto, vsi nosijo maske, ljudi skoraj ne vidiš na ulicah," poudarja slovenski kapetan.

"Jutri bo znano, kaj bo z ligo. Vodilni se dogovarjajo, kaj storiti, v tem času pa lahko le čakamo. Treningi so nemoteni, potem pa se vrnem v hotel. Nimamo posebnih navodil. Kot sem rekel, zadrževanja zunaj ne priporočajo, sploh pa ne tam, kjer je veliko ljudi, umivamo si roke, to je vse," še pove Urnaut.

Slovenski kapetan se bo v primeru odpovedi kitajskega prvenstva vrnil v Evropo. Foto: CEV

V petek bo torej jasno, ali se bodo Kitajci začeli igrati z ognjem ali ne. Nihče si ne želi praznih tribun in tudi ne preveč ljudi na enem mestu, kar so idealni pogoji, da se epidemija le razširi. Smrtonosni virus se sicer ne širi na Kitajskem, primere okužbe s koronovirusom so odkrili tudi v Franciji (5), Nemčiji (4) in na Finskem (1).

Urnaut nam je zaupal, da bo v primeru odpovedi sledila vrnitev v Evropo, kje bo nadaljeval kariero, še ne ve. "Počakajmo, da vidimo, kaj se bodo odločili, nato bomo razmišljali naprej," še pove Urnaut.

Najnovejše informacije o koronavirusu. Panika tudi v Italiji:

