Kako nevaren je virus iz Kitajske in ali smo nanj pripravljeni?

Svetovna zdravstvena organizacija evropske države poziva, naj bodo pripravljene na širjenje novega virusa v Evropo. Slovenija ima sicer v primeru pandemije pripravljen načrt ukrepanja. Nova bolezen je bila do zdaj usodna le za starejše in ljudi, ki so že imeli predhodne težave z zdravjem.

Skrivnostni virus, ki se je konec lanskega leta pojavil na Kitajskem in zaradi katerega je umrlo že 56 ljudi, še okoli dva tisoč pa je okuženih, je prišel tudi v Evropo. O prvih treh obolelih poročajo iz Francije, sum na okužbo pa obravnavajo tudi na Dunaju.

Svetovna zdravstvena organizacija svari: bodite pripravljeni

Evropska izpostava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je države pozvala, naj bodo pripravljene, da bodo lahko pravočasno prepoznale izbruh kakršnekoli bolezni in ustrezno ukrepale. Ob tem so pohvalili Francijo za ukrepanje ob prvih primerih koronavirusa v Evropi.

Hujši potek bolezni le pri četrtini ljudi

Svetovna zdravstvena organizacija do zdaj še ni razglasila svetovne epidemije. Ob tem so navedli, da virus lahko povzroči hujšo bolezen, ki vodi v smrt, a pri večini ljudi bolezen poteka z milimi simptomi. Od vseh, ki obolijo, jih je približno ena četrtina občutila hujše simptome.

Inkubacijska doba novega koronavirusa je okoli deset dni, kažejo zadnje ugotovitve kitajskih raziskovalcev. Najkrajša doba, ki so jo zabeležili, je le nekaj dni, najdaljša pa 14 dni. Okuženi so lahko že kužni, pa čeprav še nimajo nobenih bolezenskih znakov.

Protivirusnega zdravila za nov koronavirus ni. Zdravljenje je zato simptomatsko – z zdravili se poskuša olajšati bolnikove težave in nadomestiti funkcijo organa, ki ob okužbi ni zadostna, ob hudi prizadetosti pljuč se tako bolnike mehanično predihava (umetna ventilacija), dodaja kisik, nadomešča tekočine ipd., ob tem pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Foto: Reuters

Simulacija: umrlo bi lahko 65 milijonov ljudi

Nekoliko skrb vzbujajoča pa je simulacija, ki so jo izdelali na univerzi Johns Hopkins v ZDA. Znanstvenik Eric Toner je manj kot tri mesece pred izbruhom virusa na Kitajskem izdelal simulacijo globalne pandemije koronavursov. Ta predvideva, da bi lahko le šest mesecev po odkritju o obolelih poročali iz vseh držav, v obdobju 18 mesecev pa bi lahko umrlo okoli 65 milijonov ljudi.

Za obolele je značilno, da dobijo zvišano telesno temperaturo in suh kašelj, po enem tednu se pojavi zasoplost, nekateri bolniki pa potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Pri enem od štirih obolelih se lahko pojavijo resni zapleti.

NIJZ: Nizko tveganje za Slovenijo

Ta teden so se na dogajanje okoli virusa odzvali tudi na NIJZ. Kot so sporočili, je pomembno, da se na pojav odzovemo z ukrepi, ki zmanjšajo tveganje za prenos. Slovenija ima pripravljene načrte odzivanja na različna tveganja, tudi na pojav nalezljivih bolezni. Ti so dosegljivi na tej povezavi. Na NIJZ so sicer še pred dnevi dejali, da je stopnja tveganja za pojav novega virusa v Sloveniji relativno nizka.

Na Brniku za zdaj še brez posebnosti

"V primeru nalezljivih bolezni upoštevamo priporočila in smernice NIJZ. Na našem letališču se posebni ukrepi ne izvajajo, ker se ocenjuje, da za to za zdaj ni potrebe," na vprašanje, ali spremljajo širjenje bolezni, odgovarjajo na letališču na Brniku.