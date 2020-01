Zaradi smrtonosnega virusa, ki se je konec lanskega leta pojavil v mestu Wuhan na Kitajskem, je umrlo že 56 ljudi, skoraj dva tisoč ljudi je zbolelo. Britanski raziskovalci opozarjajo, da Kitajski morda ne bo uspelo zajeziti širjenja tega virusa. Da se zaradi pospešenega širjenja virusa spoprijemajo s težkimi razmerami, je včeraj priznal tudi kitajski predsednik Xi Jinping.

Raziskovalci sicer domnevajo, da bi lahko virus, ki naj bi izbruhnil na tržnici v mestu Wuhan, prišel od kač.

Sum na bolezen tudi na Dunaju O prvem primeru suma poročajo tudi z avstrijske prestolnice Dunaj. Gre za stevardeso, ki je na Dunaju od 24. januarja in je pred nekaj dnevi pripotovala z Wuhana. Trenutno je v izolaciji na eni od dunajskih bolnišnic. Dokončni rezultati preiskav naj bi bili znani v 48 urah, piše STA. Na Hrvaškem avtobus turistov iz Wuhana Hrvaški portal index.hr pa poroča, da je v soboto na Hrvaško prispel avtobus s kitajskimi turisti iz Wuhana. Turisti so pristali na letališču v Milanu, kjer so opravili zdravstveni pregled in nihče od njih ni imel simptomov bolezni. Na hrvaškem mejnem prehodu Bregana so dobili navodila, kaj morajo storiti, če opazijo bolezenske znake. Voznik avtobusa je tudi dobil telefonsko številko epidemiologa, ki ga mora obvestiti, če pri katerem od potnikov opazi bolezenske znake, še piše STA.

Prazne ulice 11-milijonskega mesta

Na Kitajskem so danes v več mestih, tudi v Wuhanu, prepovedali potovanja z osebnim avtomobilom. Fotografije in videoposnetki, ki prihajajo iz Wuhana, prikazujejo prazne ulice tega 11-milijonskega mesta. Zaprte so številne trgovine v mestu, v odprtih pa je videti izpraznjene police. Številni so sicer zaloge hrane naredili že pred koncem tedna, saj Kitajci te dni praznujejo vstop v lunarno novo leto. Oblasti mirijo, da je hrane dovolj in da panika ni potrebna.

Bolnišnico bodo zgradili v šestih dneh

Zaradi virusa so oblasti v tem mestu že začele graditi bolnišnico, ki bo lahko sprejela tisoč pacientov. Končana naj bi bila v vsega šestih dneh. V načrtu je tudi druga bolnišnica za 1.300 ljudi. V pokrajino Hubei, kjer je največ obolelih, so oblasti napotile posebne zdravstvene ekipe, ki bodo pomagale pri zdravljenju.

Diana Adama, učiteljica, ki že 15 let živi na Kitajskem, v mestu Wuhan pa zadnje tri mesece, je za CNN povedala, da je obupana, žalostna in jezna, vse to zaradi pomanjkanja informacij. Kot pravi, mesta ne bo zapustila, ker noče nikogar ogroziti.

ZDA bodo evakuirale osebje iz mesta

ZDA, od koder prav tako poročajo o dveh obolelih, pa so se odločile, da iz mesta Wuhan v prihodnjih dneh evakuirajo svoje osebje na tamkajšnjem konzulatu in preostale ogrožene Američane.

Foto: Reuters

Nihče ne sme v mesto ali iz njega

Omejitve zdaj veljajo že v 16 kitajskih mestih, kar pomeni, da je v neke vrste karanteni več kot 60 milijonov ljudi. V mestu Shantou, ki leži okoli tisoč kilometrov od Wuhana, so prepovedali vse avtobuse, taksije in trajekte. Tamkajšnje oblasti so izdale ukaz, da nihče ne sme zapustiti tega 5,6-milijonskega mesta ali vstopiti vanj. Izjema so le reševalna vozila in vladni predstavniki.

Za obolele je značilno, da dobijo zvišano telesno temperaturo in suh kašelj, po enem tednu se pojavi zasoplost, nekateri bolniki pa potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Pri enem od štirih obolelih se lahko pojavijo resni zapleti.

Prve obolele so poleg na Kitajskem za zdaj odkrili še v Hongkongu, na Tajskem, v Avstraliji, Maleziji, Singapurju, Franciji, na Japonskem, v Južni Koreji, Tajvanu, Macau, ZDA, Vietnamu in Nepalu.