Danes bo znano ali koronavirus predstavlja nevarnost za svet

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bodo danes v Ženevi na novem izrednem sestanku odločali, ali izbruh novega koronavirusa na Kitajskem, ki je zahteval že 170 življenj, predstavlja grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Odločitev je pričakovati v večernih urah, napovedujejo v WHO.

Posebni odbor je na sestanku pred tednom dni sklenil, da izbruh še ne predstavlja grožnje svetovnemu javnemu zdravju. Tedaj so sicer strokovnjaki zaradi razdvojenosti za odločitev potrebovali kar dva dni, na koncu pa ocenili, da so na Kitajskem sicer izredne razmere, vendar pa da virus še ni postal grožnja svetovnemu javnemu zdravju, poroča STA.

Virus se je razširil v vse Kitajske province

Nato je prišlo do širjenja virusa izven Kitajske in generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je v sredo sporočil, da je potrebno novo zasedanje odbora WHO. Za to se je odločil po vrnitvi iz Kitajske, kjer se je v torek sestal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Doslej je virus, ki se je začel širiti iz kitajskega mesta Wuhan, zahteval 170 smrtnih žrtev, okuženih pa je 7.711 ljudi. Ta se je razširil v vse Kitajske province. Po zadnjih podatkih so virus zaznali v 16 državah, poroča BBC. Virus 2019-nCoV je zelo podoben virusu sars, ki se je prav tako pojavil na Kitajskem in je v letih 2002 in 2003 po vsem svetu zahteval več kot 770 življenj.

V WHO so doslej grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, kar je najvišja stopnja ogroženosti, razglasili petkrat, med drugim za izbruh ebole in prašičje gripe. Tedros je že nakazal, da bodo to opozorilo zelo verjetno izdali tudi tokrat.