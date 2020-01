V kitajskem mestu, kjer je izbruhnil koronavirus, začeli evakuacijo tujcev #video

Novi koronavirus je na Kitajskem zahteval že 132 življenj, število okuženih je naraslo na skoraj 6.000 in preseglo število okuženih med epidemijo sarsa v letih 2002 in 2003. Iz mesta Wuhan, od koder virus izvira, so evakuirali prve tuje državljane. V Nemčiji so potrdili tri nove primere okužbe, prvi primer pa v Združenih arabskih emiratih.

Med epidemijo sarsa, ki je trajala okoli osem mesecev od konca 2002 do avgusta 2003, je bilo okuženih 5.327 ljudi, zahtevala pa je 349 življenj. Število okuženih z novim koronavirusom 2019-nCoV na Kitajskem je medtem po podatkih oblasti doseglo 5.974, umrlo je 132 ljudi, poroča STA.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in državnih oblasti so zunaj Kitajske do zdaj potrdili več kot 60 primerov okužb, od tega največ na Tajskem (14). V Nemčiji so v torek potrdili še tri okužbe z novim virusom, skupno štiri. Vsi trije na novo okuženi so zaposleni v podjetju Webasto, kjer dela prvi okuženi v državi. Vsi trije so v bolnišnici v karanteni, več ljudi, ki so bili v stikih z njimi, pa testirajo.

V Franciji četrti primer okužbe

V Franciji so v torek prav tako poročali o četrtem primeru okužbe. Gre za starejšega kitajskega turista iz province Hubei, kjer leži Wuhan. Stanje moškega v pariški bolnišnici je resno. Iz Wuhana so medtem v Tokio danes že prepeljali prvih 200 Japoncev, ki jih bodo najprej namestili v bolnišnico v karanteno. Na izvide testiranj bodo morali nato počakati doma. Okoli 650 japonskih državljanov še čaka na odhod.

Tuji državljani so že začeli zapuščati mesto, v katerem je smrtonosni virus izbruhnil. Foto: Reuters

Mesto je danes zapustilo tudi okoli 200 Američanov, ki so bili večinoma zaposleni na ameriškem konzulatu v mestu. Po poročanju CNN bodo morali ob prihodu v ZDA ostati v izolaciji v letališkem hangarju do dva tedna.

Iz Wuhana naj bi prepeljali tudi državljane EU, in sicer z dvema letaloma. Na prvem naj bi bilo okoli 250 Francozov, na drugem pa več kot sto državljanov iz drugih članic EU. Za zdaj bodo lahko potovali le zdravi državljani brez simptomov.

Velika Britanija ureja evakuacijo okoli 200 Britancev

Avstralski premier Scott Morrison je sporočil, da nameravajo okoli 600 evakuiranih avstralskih državljanov za okoli dva tedna zadržati v karanteni na od Avstralije 2000 kilometrov oddaljenem Božičnem otoku. Napoved je že naletela na kritike, saj je otok znan po spornem migracijskem centru zaradi neustreznih razmer in kršitev človekovih pravic.

V centru za tisoč ljudi je sicer trenutno nameščena samo ena štiričlanska družina. Strokovnjak kitajske komisije za zdravje je medtem presodil, da bi virus lahko vrhunec dosegel v desetih dneh, navaja STA.

V žarišču izbruha ni Slovencev

V mestu, kjer je izbruhnil virus pa po zdaj znanih informacijah ni Slovencev, so sporočili z zunanjega ministrstva. Na Kitajskem je sicer po informacijah ministrstva najmanj 150 Slovencev, ki so se doslej javili veleposlaništvu v Pekingu, vseh pa naj bi bilo na Kitajskem vsaj še enkrat toliko. "Slovenci na Kitajskem ne sporočajo, da bi se kdo nahajal v kakšni težavni situaciji," je dejal vodja konzularne službe na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter.