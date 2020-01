Število žrtev virusa na Kitajskem se je povzpelo na 106 #video

Število smrtnih žrtev zaradi nevarnega koronavirusa se je povzpelo na 106. Kitajske oblasti so med drugim pojasnile, da se je število novih okužb, ki jih odkrijejo na dan, povečalo za dvakrat. Prvi primer obolelega z novim virusom so pozno v ponedeljek potrdili tudi na Bavarskem v Nemčiji.

Ključne točke po NIJZ:



- V Wuhanu na Kitajskem so v decembru 2019 zaznali več primerov pljučnice. Pri bolnikih so izključili številne običajne povzročitelje pljučnice oziroma respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim koronavirusom.



- Nov koronavirus so poimenovali 2019-nCoV. Predvidevajo, da izhaja iz živalskega rezervata in da se je prilagodil na ljudi.



- V januarju 2020 so zaznali primere tudi drugje na Kitajskem, posamezne primere pa še v državah jugovzhodne Azije in primer v ZDA (vsi so povezavi s potovanjem/bivanjem na Kitajskem). Število potrjenih primerov narašča.



- Ugotovili so, da se nov koronavirus prenaša med ljudmi, okužil je tudi zdravstvene delavce.



- Ker je koronavirus nov, obstajajo številne neznanke (npr. trajanje inkubacije, kužnosti, načini prenosa, delež težko potekajočih okužb itd.).



- Kitajska je sprejela številne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, nekatere države pa izvajajo pregled potnikov na letališčih, ki pripotujejo iz Kitajske (predvsem iz Wuhana).

Če so kitajske oblasti še v nedeljo sporočile, da se je z nevarnim koronavirusom, ki povzroča pljučnico, okužilo 2.835 ljudi, se je ta številka včeraj podvojila in povzpela na 4.577 primerov, poroča CNN. Novo smrtno žrtev je virus zahteval včeraj v Pekingu. Umrl je 50-letnik, ki je bil v začetku meseca v Wuhanu, žarišču novega virusa.

Oblasti že sprejele številne ukrepe

V mesto Wuhan, kjer je virus izbruhnil, so oblasti v preteklih dneh napotile 959 zdravstvenih ekip iz sedmih provinc in sedem dodatnih nadzornih ekip. Bolnišnice v Wuhanu so polne ljudi, ki potrebujejo zdravniško pomoč, zdravniki in medicinske sestre pa delajo neprekinjeno, poročajo kitajski mediji.

Virus se je že razširil tako po Kitajski kot zunaj njenih meja. Oblasti so v prizadevanjih za ustavitev širjenja sprejela številne ukrepe glede omejevanja potovanj, v Wuhanu večini vozil ni dovoljena niti vožnja po cestah. Javni promet je ustavljen v več mestih po državi, marsikje je v javnosti obvezno tudi nošenje maske, poroča STA.

V luči praznovanja kitajskega novega leta so bile odpovedane številne slovesnosti, obdobje počitnic pa so oblasti podaljšale za tri dni, do nedelje. Peking in Šanghaj sta uvedla 14-dnevno obdobje opazovanja za vse ljudi, ki bodo prispeli iz province Hubei, središča izbruha.

Pristojne oblasti so začasno tudi ustavile potovanja kitajskih turističnih skupin tako znotraj kot zunaj države, poleg tega so danes pozvale vse državljane, naj preložijo potovanja v tujino, da bi tako omejili možnost širjenja virusa prek meja. Kot je povedal župan 11-milijonskega mesta Wuhan Zhou Xianwang, je več milijonov ljudi še pred začetkom praznikov in uvedbo ukrepov za omejevanje potovanj zapustilo mesto, piše STA.

Zadnji potrjeni primer v Nemčiji

Zunaj Kitajske so do zdaj našteli 47 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom, nazadnje so virus potrdili v Kanadi in Nemčiji. Ta je za Francijo, kjer so zaznali tri primere okužb, postala druga evropska država s potrjenim primerom bolezni. Zbolel je moški v regiji Starnberg, približno 30 kilometrov jugovzhodno od Münchna, ki je v izolaciji in v "zdravstveno dobrem stanju". Druge podrobnosti o njem niso znane.

Foto: Reuters

Številne države sicer svarijo svoje prebivalce pred potovanji na Kitajsko, če ta niso nujna, obenem pa jih več razmišlja oziroma aktivno načrtuje umik svojih državljanov iz Wuhana, ki je skupaj z večjim delom province Hubei praktično odrezan od sveta.

ZDA bodo svoje konzularno osebje iz mesta umaknile v sredo, ko je zjutraj po tamkajšnjem času zanje načrtovan polet proti Kaliforniji. Glede na razpoložljiva mesta na letalu bodo možnost odhoda ponudili tudi drugim ameriškim državljanom na območju, navaja STA.

Tveganje z okužbo na globalni ravni visoko

V kratkem podoben let načrtuje tudi Francija, ki število Francozov v Wuhanu ocenjuje na okrog 500. Kot zagotavljajo, bodo ob vrnitvi domov zanje odredili karanteno. Umik državljanov načrtuje tudi Japonska, o tem pa razmišljata še vsaj Nemčija in Tajska. Filipini so po drugi strani danes naznanili, da bodo prenehali izdajati vstopne vizume za kitajske popotnike.

Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj sporočila, da je tveganje za okužbo z novim koronavirusom tudi na globalni ravni visoko. V poročilu o razmerah glede virusa, objavljenem v nedeljo zvečer, so zapisali, da je tveganje "na Kitajskem zelo visoko, na regionalni in globalni ravni pa visoko". V opombi so dodali, da so v objavah v četrtek, petek in soboto narobe navajali, da je tveganje na globalni ravni zmerno. Tiskovna predstavnica WHO Fadela Chaib je pojasnila, da je šlo zgolj za napako v zapisu, še poroča STA.