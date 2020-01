V Sloveniji ni nevarnega virusa iz Kitajske: ovrgli so prvi sum

Prvi sum okužbe s koronavirusom so zabeležili tudi v Sloveniji, je poročala Televizija Slovenija. Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo suma niso potrdili, test je bil torej negativen, so dodali.

Ljudje prihajajo v UKC, ker se želijo testirati

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so povedali, da suma na koronavirus niso postavili pri nobenem bolniku. Po besedah predstojnice klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Tatjane Lejko Zupanc so sicer k njim prihajali ljudje, ki so se vrnili iz Kitajske in so se želeli testirati, čeprav niso kazali nobenih kliničnih znakov, je poroča STA.

Okužba z novim koronavirusom sicer lahko povzroča pljučnico, prav zaradi nje je na Kitajskem, kjer je izbruhnil ta virus, umrlo že več kot 130 ljudi, okuženih jih je okoli šest tisoč. Virus se širi tudi na druge celine, posamezne primere so odkrili tudi v nekaterih evropskih državah.

Lejko Zupančeva je dejala, da je kakšna panika zaradi koronavirusa pri nas nepotrebna, je pa treba biti pripravljen na morebiten primer vnosa virusa. Skeniranje potnikov s termokamero na letališčih ob vstopu v državo se po njenih besedah ni izkazalo kot varen ukrep, saj je po eni strani zazibalo ljudi v lažno varnost, veliko okuženih namreč nima vročine, lahko pa okuženi vzame aspirin na letalu in na letališču nima povišane temperature. Veliko bolj pametno je, da osebje na letalu, če opazi, da je nekdo bolan, to javi na letališče, kjer morajo slediti protokolu, je še dodala po pisanju STA.

Zavrnila je, da bi lahko virus vnesli v državo prek pošiljk iz Kitajske. Virus bi sicer teoretično, ob primerni koncentraciji, lahko do tri dni preživel na površini. Poštne okužbe pa niso bile in niso vir prenašanja okužbe, je dejala.