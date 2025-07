Violeta Tomić se je oglasila iz bolnišnice: Nekaj časa me ne bo

Igralka in političarka Violeta Tomić je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografijo iz bolnišnice in ob tem sporočila, da se za nekaj časa umika.

"Nekaj časa me ne bo tukaj. Poskrbeti moram zase!" je sporočila nekdanja poslanka Levice Violeta Tomić.

Objavila je fotografijo iz bolnišnice in s tem dala vedeti, da se umika iz zdravstvenih razlogov. Pod objavo se je vsul plaz komentarjev, ljudje so ji zaželeli hitro okrevanje. "Violeta, včasih se moraš upočasniti, da pride vse na svoje mesto. Počivaj, tvoje zdravje zasluži prvo mesto," se glasi eden od zapisov in "Draga moja sestrična, drži se, saj si večna borka! Nasmej se in se spomni na najina druženja. Saj veš, da bo vse v redu."

Kasneje je Tomić objavila iskren zapis in se zahvalila za pomoč. "Kadar nisem ok, me ljudje prijazno sprašujejo, kako lahko pomagajo. Naučila sem se biti sama in hoditi čez najhujše preizkušnje, zato ne vem odgovora. Edino, kar res potrebujem, je, da mi nekdo pelje na sprehod mojo mlado in preveselo Šivo," je sporočila Tomić in pripisala: "Nisem sama."