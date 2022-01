Violeta Tomić je zapustila Levico

Da ne bo več kandidirala za stranko Levica, se je Violeta Tomić odločila, potem ko so ji v stranki ponudili možnost kandidature v Mariboru. Kot pravi sama, je ponudbo zavrnila, ker že več kot 40 let živi v Ljubljani. "Če si volilne okraje delimo tam, kjer so najvišji ratingi, smo zgrešili svoje poslanstvo in bistvo," je za Večer svojo odločitev pojasnila Violeta Tomić.

Eksodus poslancev iz Levice

Tomićeva pa je danes tudi potrdila, da je izstopila iz Levice. Ali bo Tomićeva nadaljevala svojo politično kariero, še ni znano. Tomićeva sicer ni edina med poslanci Levice, ki so v zadnjem času zapustili stranko. Pred tednom dni je v SD odšel poslanec Željko Cigler, marca lani pa je Levico zapustil poslanec Franc Trček.

Levica se je od Tomićeve "ogradila" že decembra lani

Tomićeva je v začetku decembra lani na družbenem omrežju zapisala, da se je "dva tedna borila z boleznijo covid-19 in zmagala". Kasneje je v komentarjih zapisala še, da je pri zdravljenju jemala tudi dve zdravili, in sicer ivermektin ter hidroksiklorokin. Gre za zdravili, ki nista priznani za zdravljenje bolezen covid-19. Iz Levice so takrat za Siol.net sporočili, da so se od njenega početja ogradili.