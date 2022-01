Janšev predlog za referendum o višjih plačah vznemirja opozicijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je koalicija decembra lani zaradi odsotnosti nekaterih poslancev in s tem pomanjkanja glasov z glasovanja umaknila novelo zakona o dohodnini, ki bi med drugim zvišala neto plače zaposlenim, je stranka Levica, ki se s tem ne strinja, predlagala posvetovalni referendum. Menijo, da morajo o tem odločati državljani. A karkoli bi volivci odločili, to državnega zbora ne zavezuje.

Koalicija sprejema izziv, a pod tem pogojem

Predsednik vlade Janez Janša je javnost prejšnji teden presenetil z napovedjo, da koalicija sprejme izziv glede nekaterih zakonov, kjer so predlagani posvetovalni referendumi. Tak je tudi zakon o dohodnini, "ki vsem dviga plače, da se Slovenci odločijo, ali so za to, da imajo večje plače, ali ne," je po sestanku koalicije na Brdu pri Kranju dejal Janša.

Za datum referenduma predlagajo kar 24. april, ko bodo predvidoma potekale parlamentarne volitve. S tem bi se izognili nepotrebnim stroškom izvedbe referenduma, kar sicer zakon o referendumu tudi omogoča.

Opozicija se zaveda, da referenduma na dan volitev ne more dobiti

Ta Janševa napoved je vznemirila opozicijo. Zavedajo se namreč, da referenduma, kjer se bodo volivci odločali, ali želijo višje plače ali večji proračun, iz katerega se delijo socialni transferji, ne morejo dobiti. Zaradi tega naj bi stranke KUL Levici že predlagale, naj raje umakne zahtevo za sklic posvetovalnega referenduma.

Levica bo odziv na Janšev predlog o izvedbi referenduma na dan parlamentarnih volitev in o škodljivosti zakona podala danes popoldne.