Še en poslanec zapušča stranko Levica

V poslanski skupini Socialnih demokratov so pozdravili Ciglerjevo odločitev. "Gre za njegovo osebno odločitev, ki jo spoštujemo in smo ji v poslanski skupini z veseljem stopili naproti. Poslanskega kolega Ciglerja in njegov politični ter osebni angažma za vrednote, ki so blizu socialdemokratskemu pogledu, cenimo ter verjamemo, da bomo v prihodnjih mesecih aktualnega mandata v okrepljeni sestavi poslanske skupine za državljanke in državljane naredili še veliko dobrega," je v sporočilu za javnost zapisal Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD.

V SD prestop poslanca Ciglerja vidijo tudi kot potrditev dobrega dela poslanske skupine ter priložnost, da bodo še v večjem številu skupaj s somišljeniki ter tudi partnerji koalicije KUL v volilni čas stopili še močnejši. "Ob prestopu poslanca Željka Ciglerja želim tudi poudariti, da prestop ne odraža odnosov med partnerji koalicije KUL, ki ostajajo dobri, v duhu sodelovanja. Kot že povedano, gre za njegovo osebno odločitev," je zapisal Han.

Iz Levice je že marca lani v SD prestopil Franc Trček, leta 2008 pa je k SD iz SMC prebežal Milan Brglez.

Po Ciglerjevem prestopu ima stranka Levica v DZ skupaj sedem poslanskih mest, stranka SD pa 13.