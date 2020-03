Franc Trček odhaja iz Levice

Kot je zapisal, je doživel pogrom poslanske skupine, češ da je čisto povozil stališče, ki ga je podal vodja poslanske skupine.

"Očitno sem jaz preodrasel in prezahteven tako za Levico kot za poslansko skupino Levice ter je očitno bolje, da se naše poti razidejo. Luka Mesec mi je ravnokar odvrnil: 'Te pa pojdi'," je zapisal Trček in dodal: "OK, pa grem."

"Odločitev o tem, ali se poslovim od politike ali pa jo nadaljujem s kom bolj odraslim, ki me bo poskušal razumeti in sprejemati v moji državotvornosti, bom sprejel do 3. maja," je še zapisal.

Njegovo pismo spodaj objavljamo v celoti:

Slovo od Levice



Človek, ki ga zelo cenim, mi je ob tem, kar sem povedal pred samim glasovanjem, kako smo v DZ sopredsedujoči iz vrst LMŠ, SDS in Levica odbora za zdravstvo usklajeno in preudarno delovali glede problematike korona virusa že od začetka februarja, zavedajoč se zahtevnosti problematike, napisal: "Priznanje in čestitke za državniško držo in moder nastop tik pred glasovanjem o vladi."

Peter Rezman



S strani poslanske skupine pa sem doživel hladen tuš oz. kar pogrom, da sem "čisto povozil stališče, ki ga je podal vodja poslanske skupine ... da sem izpadel pizda ... da hvalim JJ".



Hvala vsem v Levici za številne lepe in tudi manj lepe trenutke, ko sem v šestih letih prevečkrat videl, da so številni polni tovarištva na način, kot je SMC polna etike in morale.



Zadnje pol leta sem v preštevilnih pogovorih tako z vodstvom stranke kot z vodstvom poslanske skupine, kot tudi že obupano na Svetu stranke, neuspešno poskušal doseči, da se Levica zresni.



Če me njen koordinator namesto tega, da bi mi prisluhnil ob številnih "revolucionarnih" infantilizmih članov PS, podi, te pa grem. In ne gre za neko mojo dnevno kaprico, gre za predolgo butanje z glavo ob zid strankine oligarhije in njih samovšečnosti.



Levici želim vse dobro na njeni poti, predvsem pa uspešno odraščanje.



Glede kritike Ivana Janeza Janše, ki jo je danes podal Matej, se seveda strinjam. Še bolj se strinjam z Ljudmilo, da smo dosegli moralno dno slovenske politike.



Franc Trček



P. S.: Ne bom odgovarjal na novinarske klice.



