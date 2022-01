Delodajalci znova pozvali k zakonu, ki bo vsem zagotovil višje plače

Državni zbor so predstavniki gospodarstvenikov in podjetnikov ponovno pozvali k sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Državni zbor so predstavniki gospodarstvenikov in podjetnikov ponovno pozvali k sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Državni zbor bo predvidoma še januarja v okviru druge obravnave obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki določa višjo dohodninsko olajšavo, kar bo pomembno vplivalo na hitrejše okrevanje in rast slovenskega gospodarstva, so v pismu ponovne podpore predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču in vodjem poslanskih skupin, sporočili iz krovnih organizacij gospodarstvenikov in podjetnikov.

Višja dohodninska olajšava bo ob nespremenjenem strošku delodajalca prispevala k višjemu netu izplačilu plač vseh zaposlenih in posledično tudi k povečanju kupne moči, so še izpostavil v pismu, v katerem so pod ponovno podporo predlogu zakona podpisani predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

"To bo pomembno vplivalo na hitrejše okrevanje in rast slovenskega gospodarstva, pa tudi na zadržanje kompetentnega kadra na slovenskem trgu dela," so še sporočili Državnemu zboru.

Podpisniki podpirajo predlagane spremembe, so še zapisali v svojem stališču. Foto: GZS