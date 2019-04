Dobra novica pred dopustom: regres bo neobdavčen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdor je letošnji regres že prejel oziroma ga bo pred uveljavitvijo zakonskih sprememb, bo že plačane prispevke in akontacijo dohodnine prejel vrnjeno.

DZ je danes na izredni seji sprejel noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače ne bo treba obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Spremembe bodo veljale že za leto 2019, tudi za morebiti že izplačani regres.

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za regres v višini do sto odstotkov povprečne plače ne bo treba obračunati prispevkov za socialno varnost, v skladu z novelo zakona o dohodnini pa se regres do te višine ne bo všteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Po sedaj veljavni ureditvi je treba od celotnega regresa obračunati dohodnino, prispevke za socialno varnost pa takrat, kadar je višji od 70 odstotkov povprečne plače.

O višini regresa, ki ga bodo izplačali svojim zaposlenim, se bodo delodajalci seveda odločali samostojno v okviru svojih zmožnosti, je menil finančni minister Andrej Bertoncelj. Vendar v skladu z zakonom o delovnih razmerjih regres ne sme biti nižji od minimalne plače. Kakršnokoli torej bo izplačilo v razponu med 887 evrov, kolikor znaša minimalna plača, in 1723 evrov, kolikor trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji, bo torej oproščeno vseh prispevkov in dajatev in ga bodo zaposleni prejeli v celoti.

S tem se po ministrovih besedah daje delodajalcem večji manevrski prostor za nagrajevanje delavcev, predvsem bolj kvalificiranih, ki bolj prispevajo k dodani vrednosti in so bolj konkurenčni na mednarodnem trgu dela. "Pozivamo podjetja, da izkoristijo ponujeni manevrski prostor in že letos z izplačilom višjega regresa nagradijo delavce," je ob napovedi, da bodo v njegovi poslanski skupini glasovali za potrditev obeh novel, dejal Franc Kramar (SAB).

Ugodnejša davčna obravnava regresa, ki ga morajo delodajalci vsako leto izplačati najpozneje do 1. julija, se bo uporabljala že za leto 2019. Kdor je letošnji regres že prejel oz. ga bo pred uveljavitvijo zakonskih sprememb, bo že plačane prispevke in akontacijo dohodnine prejel vrnjeno.

Razbremenitev regresa je po Bertoncljevih besedah prvi korak v smeri načrtovane davčne razbremenitve dela. "Vlada bo predvidoma še v tem letu predlagala tudi nabor drugih ukrepov, ki bodo na splošni ravni razbremenili dohodke iz dela," je dejal.

Noveli obeh zakonov bosta uveljavljeni že naslednji dan po objavi v uradnem listu, nasprotovali pa jima niso v nobeni poslanski skupini. Pomisleke imajo le v Levici, kjer so za zaposlene z višjimi plačami neuspešno predlagali ohranitev obstoječe obdavčitve, zato so se glasovanja vzdržali.

Jožef Horvat (NSi) je sicer dejal, da sploh ne gre za razbremenitev stroškov dela, saj regres ni plačilo za delo. Karmen Furman (SDS) pogreša sistemske spremembe, ki jih je obljubila vlada. Razbremenitev regresa je namreč en sam ukrep, medtem ko ostaja davčna obremenitev dela v Sloveniji med najvišjimi v EU, je dejala. Jani Ivanuša (SNS) pa je vlado opomnil, da v letu 2019 ne more zagotoviti drugega davčnega ukrepa, s katerim bi pokrili predvideni izpad prihodkov.

90 milijonov evrov manj dohodnine v državnem proračunu

Kdor je letošnji regres že prejel oziroma ga bo pred uveljavitvijo zakonskih sprememb, bo že plačane prispevke in akontacijo dohodnine prejel vrnjeno. Foto: Thinkstock Zaradi ugodnejše davčne obravnave regresa na finančnem ministrstvu pričakujejo, da se bo v državni proračun steklo za 90 milijonov evrov dohodnine manj, izpad pobranih socialnih prispevkov pa je ocenjen na 1,2 do 1,5 milijona evrov letno. Za izpad teh prihodkov so pred dvema mesecema že predstavili predloge za višjo obdavčitev kapitala, ki pa jih vlada še ni obravnavala. Bertoncelj je danes napovedal tudi bolj učinkovito pobiranje davkov.