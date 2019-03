Višji regres predvidoma za skoraj vse zaposlene

Da od regresa v višini do sto odstotkov povprečne plače ne bo treba obračunati dohodnine in prispevkov za socialno varnost, je vlada predvidela v predlogu novel zakonov o dohodnini in o pokojninskem ter invalidskem zavarovanju, ki ju je v teh dneh poslala v potrditev v državni zbor. Razbremenitev bo veljala že za tekoče davčno leto.

Foto: Getty Images

Kakšen regres bodo letos prejeli zavezanci, je seveda odvisno od posameznega delodajalca, vendar na finančnem ministrstvu z veliko verjetnostjo sklepajo, da bodo delodajalci davčno ugodnejšo obravnavo tega dohodka izkoristili.

Po zadnjih razpoložljivih podatkih je tako mogoče predvidevati, da bo regres v celotni višini, za kakršno se bo odločil delodajalec, po novem prejelo več kot 98 odstotkov zaposlenih.

Zadnji podatki so na voljo za leto 2016, ko je približno 89 odstotkov zaposlenih prejelo regres do višine 70 odstotkov povprečne plače. V povprečju je znašal 790 evrov. Približno deset odstotkov jih je prejelo regres v višini med 70 in sto odstotkov povprečne plače oziroma v povprečju 1.172 evrov, manj kot dva odstotka pa v višini nad sto odstotkov. Slednji so v povprečju prejeli nekaj manj kot 1.900 evrov regresa.

Foto: Getty Images

Po podatkih iz leta 2014 so vsi zaposleni v Sloveniji v povprečju prejeli regres v višini 694 evrov. Za najvišji regres so se v letu 2014 odločili v podjetjih v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, namreč 938 evrov.

Nadpovprečno izplačilo regresa so prejeli tudi zaposleni v predelovalnih dejavnostih (863 evrov), dejavnosti kmetijstva (862 evrov) ter dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (818 evrov). Na spodnji strani lestvice je mogoče najti zaposlene v dejavnosti javne uprave, obrambe in socialne varnosti (371 evrov).

Regres za letni dopust je v skladu z zakonodajo obvezen dohodek delavcev, ki so upravičeni do letnega dopusta, in sicer ne sme biti nižji od minimalne plače. Po zdaj veljavni ureditvi se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine, medtem ko se prispevki za socialno varnost obračunajo le takrat, kadar je višji od 70 odstotkov povprečne plače.