Že letos višji regres. Minister: "Čim več ga porabite v Sloveniji."

Vlada v Državni zbor (DZ) pošilja predlog sprememb zakonodaje, s katerim se regres do višine povprečne plače (torej do okrog 1.700 evrov) razbremenjuje dohodnine in prispevkov za socialno varnost. To pomeni, da bo že letos za regres do višine povprečne plače bruto enak netu.

Vlada Marjana Šarca je sprejela predloga novel zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o dohodnini, ki omogočata razbremenitev regresa z letošnjim letom. Regres za letni dopust bo v celoti oproščen plačila prispevkov in izvzet iz dohodnine. Državnemu zboru bo vlada predlagala, da se zakon obravnava po nujnem postopku.

Finančni minister Andrej Bertoncelj je ob novici dejal, da upa, da ga bodo zaposleni dobro izkoristili in dodal: "Z moje strani pa apel, da naj ga v čim večji meri porabijo v Sloveniji. Odločitev je seveda njihova."

Neobdavčen regres do 1.700 evrov

Predlog novele zakona o dohodnini predvideva, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva regres za letni dopust do višine povprečne plače (trenutno okrog 1.700 evrov). Že odtegnjena oziroma odmerjena akontacija dohodnina v tem letu bo vrnjena.

Regres do višine povprečne plače bo opravičen tudi plačila prispevkov, kar vlada ureja s predlogom sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (do zdaj je bil regres prispevkov oproščen do višine 70 odstotkov povprečne plače). Kot je povedal Bertoncelj, to pomeni, da bo bruto izplačilo delodajalca enako netu, ki ga bo dobil delavec.

Višina regresa pa seveda ostaja odločitev delodajalca - zakonodaja določa le, da mora znašati najmanj 887 evrov bruto.

Kaj se spreminja za zaposlene?

Če vam delodajalec izplačuje najnižji zakonsko dovoljeni regres, to je v višini minimalne plače (trenutno okrog 887 evrov bruto), ste bili že do zdaj oproščeni plačila prispevkov, ne pa tudi dohodnine. Od zdaj naprej se vam regres ne bo všteval v dohodnino. Bertoncelj je dejal, da bo po novem minimalni regres 887 neto, do zdaj je bil neto med 150 in 250 evrov nižji.

Če ste dobivali regres med 70 in 100 odstotki povprečne plače (danes med 1.200 in 1.700 bruto), bo razlika precej večja: do zdaj so vam namreč na to vsoto obračunali prispevke in dohodnino, zdaj pa obojega ne bo več.

Če prejemate reges, ki je višji od povprečne plače, pa vam bo država še naprej odtegovala tako prispevke kot tudi dohodnino.

Za večjo konkurenčnost dela

Vlada želi z razbremenitvijo prejemkov povišati razpoložljiv dohodek delavcem, ki jim delodajalci izplačujejo regres za letni dopust v višini, ki je višja od zakonsko predpisane (v višini minimalne plače). S tem se po navedbah vlade zasleduje tudi cilj povečanja mednarodne konkurenčnosti Slovenije, višjo potrošnjo ter spodbuja izplačila višjih regresov za letni dopust tistih družbam, ki se za to same odločijo.

Gre sicer za prvi ukrep v okviru predstavljenih davčnih sprememb. Ekonomsko-socialni svet je namreč prejšnji teden soglašal, da se davčna razbremenitev regresa s ciljem čimprejšnjega sprejema izvzame iz paketa sprememb, o ostalih pa bodo socialni partnerji iskali soglasje znotraj posebne pogajalske skupine.