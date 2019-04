Do izplačila višjega regresa le še ena ovira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor DZ za finance je za sprejem na četrtkovi seji DZ pripravil predlog novele zakona o dohodnini, po kateri od regresa za letni dopust ne bo treba obračunati davka in bodo tako lahko delavci prejeli višja izplačila. Davčno ugodnejša obravnava regresa bo veljala že za letos in za vse zaposlene ne glede na višino njihovih plač.

Vlada predlaga, da se v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja ne bo všteval regres do višine 100 odstotkov povprečne plače, je navzočim na seji pojasnil finančni minister Andrej Bertoncelj. "Država se v celoti odpoveduje prispevkom za socialno varnost in dohodnini v korist zaposlenim," je dejal in dodal, da gre le za prvi korak na poti k ugodnejši davčni strukturi, saj bo vlada predlagala še več ukrepov, ki bodo razbremenili dohodke iz dela.

"Vsak delavec bo dobil v žep najmanj 150 evrov več kot v prejšnjih letih," je bil s povedanim zadovoljen Matjaž Han (SD). Podporo predlogu novele zakona so napovedali tudi v preostalih strankah vladne koalicije kot tudi večini opozicijskih strank. "Gre za predvolilni bonbonček, nihče me ne bo prepričal, da to ni res," je mesec dni pred evropskimi volitvami menil Jožef Horvat (NSi), ki pa bo kljub temu glasoval za.

Levica se sprašuje zakaj bogatim namenjajo dodatne odpustke

Ostro pa davčni razbremenitvi regresa, kot jo predlaga vlada, nasprotujejo v Levici. "Ne moremo pristati na davčno razbremenitev kar počez za vse upravičence, tudi za tiste, ki imajo že danes več kot dovolj denarja," je dejal poslanec te stranke Miha Kordiš in predlagal, naj se v celoti davčno razbremeni le regres v višini do sto odstotkov povprečne plače za zaposlene v prvem in drugem dohodninskem razredu, medtem ko naj bo v tretjem razredu razbremenitev le delna, v najvišjih dveh razredih pa naj je ne bo.

V Levici se sprašujejo, zakaj bi bogatim, ki imajo že zdaj vsega dovolj, namenili še dodatne davčne odpustke. "Vladni predlog je nepravičen, razbremenitve naj bodo deležni le tisti, ki res delajo, ne pa tisti, ki imajo že zdaj dovolj denarja," je ponazoril Kordiš. Luka Mesec (Levica) pa je opozoril, da se nam obeta črn scenarij, če bomo zapravili prihodke od davkov, ki v trenutnem obdobju gospodarske rasti res še rastejo.

V proračunu 90 milijonov evrov manj

Po predlogu vlade delodajalcem za regres v višini do sto odstotkov povprečne plače prav tako ne bo treba obračunati prispevkov za socialno varnost. Za to so potrebne spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerimi se je že prejšnji teden strinjal odbor DZ za delo. Poslanci bodo oba zakona sprejemali na četrtkovi nujni seji.

S sprejemom se namreč mudi, saj bodo spremembe po predlogu veljale že za leto 2019. Kdor je letošnji regres že prejel oz. ga bo pred uveljavitvijo zakonskih sprememb, mu bodo obračunani prispevki in dohodnina povrnjeni.

Zaradi ugodnejše davčne obravnave regresa na finančnem ministrstvu pričakujejo, da se bodo v državni proračun steklo za 90 milijonov evrov dohodnine manj, izpad pobranih socialnih prispevkov pa je ocenjen na 1,2 do 1,5 milijona evrov letno.