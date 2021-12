Violeta Tomić po boju s covid-19: jemala je tudi zdravila za parazite pri živalih

Poslanka iz vrst Levice Violeta Tomić je na družbenem omrežju zapisala, da se je "dva tedna borila s covid-19 in zmagala". Kasneje je v komentarjih zapisala še, da je pri zdravljenju jemala tudi dve zdravili, in sicer ivermektin in hidroksiklorokin. Gre za zdravili, ki nista priznani kot zdravili za zdravljenje covid-19.

Zdravilo ivermektin ni priznano kot zdravilo za covid-19. Gre za antiparazitik, ki se uporablja za zdravljenje okužb s paraziti pri ljudeh in živalih. Zdravila za protiparazitsko zdravljenje se smejo uporabljati le pod zdravniškim oziroma veterinarskim nadzorom ter se predpisujejo in izdajajo le na zdravniški oziroma veterinarski recept, pojasnjujejo na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Pri zdravilu hidroksiklorokin, ki se ga je poslužila poslanka, koristi zdravljenja niso bile ugotovljene. Gre za zdravilo za zdravljenje malarije in nekaterih avtoimunskih bolezni.

Gre torej za zdravili, ki ne le, da niso namenjena zdravljenju proti covid-19, ampak so celo odsvetovana zaradi številnih resnih stranskih učinkov, med drugim tudi zastrupitev.

Tomićeva je zatrdila, da so ji omenjena zdravila pomagala, je pa v objavi zapisala še, da je "ta bolezen je res drugačna od vsega, kar sem izkusila do zdaj. Neznosne bolečine v sklepih in mišicah, popolna utrujenost, plehnat okus v ustih, krvavitve...".

Poslanka naj ne bi bila cepljena

V poslanski skupini Levica nikoli niso potrdili, da poslanka Violeta Tomić ni cepljena, so pa večkrat potrdili, da se eden od poslancev zaradi osebnih razlogov ni cepil. Tomićeva je sicer tudi že v preteklosti večkrat javno nasprotovala cepljenju.