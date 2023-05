Godler se je spraševal: Ali je ta ženska res tako hudobna? #video

Jure Godler je svoji tokratni VIP-gostji Violeti Tomić, ki bo priigran znesek v kvizu namenila dobrodelnemu društvu UP-ornik, povedal, da je bil velik oboževalec kviza Najšibkejši člen, ki ga je pred leti vodila.

"Neverjetno se mi je samo zdelo. Takrat še nisem bil star 20 let in me je fasciniral odnos do tekmovalcev. Pa sem rekel: 'Ali je ta ženska res tako hudobna ali to mora tako biti?' No, potem sem pa še angleškega videl."

"Tista je šele hudobna. Tisto smo vsi poskušali nekako doseči tam nekje pri gležnjih," mu je v smehu odvrnila igralka.

Jureta je nato zanimalo še, kako so tekmovalci takrat sprejeli, da je voditeljica tako stroga, in ali so jih na to, da bo voditeljica taka, prej tudi pripravili.

"Vsak, ki je prišel v kviz, je točno vedel, v kakšen format (oddaje) prihaja. Jaz, ki sem zelo empatičen človek, sem se zelo trudila, da ne bi imela pretiranega stika z njimi, ker bi z njimi vzdihovala in jokala in vse," je med drugim še razkrila Violeta Tomić in dodala, da ji je vodenje te oddaje predstavljalo velik izziv. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji Milijonar.

Violeto Tomić lahko v Milijonarju ujamete že NOCOJ ob 21. uri. Po Milijonarju pa bo ob 22.30 na sporedu še zadnja epizoda satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem v tej sezoni.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.