Odlična novica za vse, ki radi gledate Kolo sreče #video

Prva sezona zabavnega kviza Kolo sreče, ki sta sta ga vodila vedno zabavni Klemen Bučan in simpatična Nataša Naneva, je navdušila staro in mlado pred televizijskimi zasloni. Zdaj sta voditelja sporočila odlično novico in razveselila vse, ki so ob večerih komaj čakali, da bodo skupaj s tekmovalci ugibali gesla in se nasmejali ob zabavnih izzivih zanje.

"Nč bat. Se vidimo jeseni!" že zdaj gledalcem navdušeno sporočata voditelj Kolesa sreče Klemen Bučan in sovoditeljica Nataša Naneva v zgornjem videu.

Prva sezona zabavnega kviza Kolo sreče je bila med gledalci zelo dobro sprejeta, kar je še posebej razveselilo voditelja Klemna Bučana. "Zelo je dober občutek, da vidiš, da je bilo ljudem super in da so te radi gledali."

Klemen Bučan in Nataša Naneva že komaj čakata novo sezono Kolesa sreče. Foto: Planet TV

Sovoditeljica Nataša Naneva pa je dodala, da ji je že snemanje oddaje predstavljalo pravi užitek. "Ogromno je bilo lepih trenutkov v prvi sezoni in ne vem, ali lahko izpostavim samo enega, razen te najine povezave s Klemnom, ki se je zgodila v trenutku. To je bil začetek tega, da je bilo potem vse tako popolno, če lahko tako rečem. Ker zame je bilo," je povedala in se nato v svojem slogu pošalila na račun svojega sodelavca.

"Lahko vam razkrijem še eno skrivnost iz prve sezone. V resnici sem manjša od Klemna za en centimeter. Ni tako majhen, kot je videti," je povedala v smehu.

"To so te Natašine šale, ker je ona na stopnicah in malo zviška gleda na nas druge. In v petkah je res malo višja. Pa tudi videti je tako, ker je bolj vitka, jaz pa sem malo bolj čokat in sem zaradi tega videti malo nižji," je povedal Klemen, ki pa Nataši, kot smo bili navajeni že v oddaji, tudi tokrat ni ostal dolžan.

"Jaz pa lahko namignem, da bo Nataša v drugi sezoni več pela. In to ni nujno dobra stvar," se je zasmejal. "Gledalci bodo lahko videli, da sem jaz v primerjavi z njo kar naenkrat precej dober pevec."

Nataša je potrdila, da bodo gledalci v novi sezoni res lahko "uživali" v njenih pevskih sposobnostih in v smehu dodala, da upa, da ne bo zaradi tega gledanost oddaje Kolo sreče padla.

Kolo sreče se s Klemenom Bučanom in Natašo Nanevo na Planet vrača že jeseni.

