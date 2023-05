Tudi v tej sezoni je strokovnjakom uspelo sestaviti par, ki je skupaj še danes! #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ste ga na Planetu lahko spremljali do včeraj, je strokovnjakom uspelo sestaviti par, ki je skupaj še danes. Na zadnji ceremoniji sta namreč Damir in Anita razkrila, da sta se po odhodu iz šova v resničnemu življenju ponovno povezala in da sta še danes srečno zaljubljena!

Damir in Anita se zadnje skupne ceremonije sicer nista osebno udeležila, saj sta zbolela, sta se pa strokovnjakom oglasila na videoklic. Eksperiment sta sicer predčasno zapustila, saj sta takrat menila, da jima njunih različnih svetov ne bo uspelo združiti. Kaj pa se je potem zgodilo po odhodu iz šova?

"Najprej sva bila še vsak zase, potem pa sva počasi ponovno pristala skupaj. Zdaj pa sva zaljubljena, srečna in vesela," je razkrila Anita. Strokovnjakinjo Barbaro Sarič je nato zanimalo še, kje živita, saj je bilo njuno nestrinjanje glede tega eden pomembnejših faktorjev razhoda. Anita je povedala, da trenutno živita na podeželju, kar je bila že od začetka šova tudi njena želja.

Strokovnjak Timotej Strnad ju je nato prosil, ali lahko kot edini preostali par v eksperimentu namenita nekaj besed še drugim kandidatom, ki iz šova odhajajo samski. Damir je kratko in jedrnato dejal: "Radi se imejte!" Malce več pa je povedala Anita: "Mislim, da je treba v zvezo veliko vložiti. Treba je veliko delati in se prilagajati, ampak če sta oba za to in če se oba trudita, potem na koncu ljubezen zmaga."

Šov Poroka na prvi pogled se je včeraj sicer končal, si pa lahko nocoj ob 21. uri ogledate še zadnjo komentatorsko oddajo Poroka na DRUGI pogled, v katero bodo prišli tudi nekateri ženini in neveste iz letošnje sezone ljubezenskega eksperimenta.

