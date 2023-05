Jasmina razkrila: Oster jezik me je v življenju stal zakon #video

Jasmina je v ljubezenskem eksperimentu dokazala, da je brez dlake na jeziku ter da zna ostro in neposredno povedati vse, kar ji leži na duši. Razkrila je, da jo je to v resničnem življenju stalo zakon, o čemer je povedala: "To ni bilo zaradi tega, ker jaz sem si mu upala v glavo povedati, kar mu gre, ampak on je bil vedno tiho. Jaz ne znam brati misli. Delam, kar hočem, in povem, kar mislim. Če to koga užali, naj bo užaljen, če mi pa pove, da je nekaj narobe, se opravičim."

V eksperimentu je bila nekaj dni poročena z Alešem, a se je njun zakon končal z njenim izbruhom, kar je komentirala z besedami: "Ne vem, kako bi danes reagirala v tisti situaciji. Jaz ga bom pustila pri miru. Prej ga nisem poznala, tudi vnaprej ga ne bom, tako da mu želim vso srečo. Sam eksperiment pa se mi zdi v redu."

Jasmina nam je nato zaupala še, kaj bi svetovala vsem, ki razmišljajo o prijavi v novo sezono ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled. Dejala je: "Naj se prijavijo. Naj poskusijo in ugotovijo, kako močni, pogumni in tolerantni so. Naj uživajo, naj si privoščijo, naj poskusijo. Naj se prijavijo, potem pa bodo že sami peljali svojo zgodbo naprej."

Jasmina ima v življenju zunaj eksperimenta dve hčerki. Za konec nam je razkrila še, kako sta onidve sprejeli njeno odločitev o sodelovanju v eksperimentu: "Na televiziji smo videle reklamo in vprašala sem ju, kaj mislita, da bi našli meni. Najprej sta mi rekli, naj se prijavim, pa bom videla, potem pa sta hitro dodali, da zame ga ni. Res me poznata in tudi jaz ju učim, da mi svobodno povesta, kar si mislita."

Nato je zatrdila, da njeni hčerki takšnega dretja, kot ste ga lahko videli v šovu, nista bili deležni nikoli v življenju. Pojasnila je: "Nekdo, ki ni moški, pa to vzbudi v meni. Naslednjič bi mu morala povedati na lep način … Mah, ne, saj sem poskusila, pa ni razumel, potem pa sem se zadrla. Tri dni sem mu poskušala dopovedati, da ni zame, ampak če ne razume, sem mu pač povedala po domače."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate samo še nocoj ob 21. uri. Pred tem si lahko ogledate še epizodo zabavne kuharske oddaje oddaje Riba, raca, rak, ki se bo začela ob 20. uri.

