Rebeka Dremelj priznala: Res ga imam rada! #video

V kuharski oddaji Riba, raca, rak bo nocoj ob 20. uri trihodno večerjo za Rebeko Dremelj, Manjo Stević, Boštjana 6pack Čukurja in Filipa Flisarja pripravil Sebastian. Pevec in plesalec je priznal, da se v kuhinji ne znajde tako dobro kot na plesišču, vseeno pa Rebeka Dremelj za svojega dolgoletnega prijatelja ne more najti slabe besede.

Sebastian je priznal, da mu ta kuharski izziv predstavlja hujši napor kot vzpon na Mont Everest. Ne glede na to, da po svojih besedah ni kuharski mojster, pa Rebeka Dremelj zatrjuje, da je profesionalec na vseh področjih, kar je tudi pojasnila:

"On je najboljši človek, poleg mojega mojega moža, ki sem ga kadarkoli spoznala. V prvi vrsti je res velik profesionalec. Karkoli se boš z njim dogovoril, bo stoodstotno veljalo. Ne more se zgoditi, da bi pozabil na to, in meni je to prva stvar, ki se mi pri njem zdi vau. Takih dejansko res ne delajo več oziroma jih ne vzgajajo.”

Medtem ko je Sebastian ves v stresu pripravljal hrano za svoje goste, pa se Rebeka Dremelj ni mogla ustaviti s hvaljenjem pevca in plesalca. Razkrila je še:

"Je neverjetno dobrosrčen človek. Jaz sem recimo samo enkrat v življenju omenila, da moja starejša hči Šajana zbira snežne krogle. In on vsakič, kamorkoli gre na potovanje, išče to kroglo in ji jo prinese. Ampak to ni dovolj, ne, on potem na roke spiše spis, kaj je v krogli. Vidi se, da vse, kar dela, dela s srcem in dušo. Res ga imam rada."

Mu bo Rebeka Dremelj še vedno tako naklonjena, tudi ko ji danes prvič skuha trihodno večerjo?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Za tem pa ne zamudite še zadnje epizode šova Poroka na prvi pogled, ki bo sledila ob 21. uri.

