Jasmina: Takoj sem vedela, da je Aleš prevelika mevža zame #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko samo še ta teden spremljate od ponedeljka do srede ob 21.uri, se bodo zakonci nocoj še zadnjič sestali s strokovnjaki in strnili svoje vtise o eksperimentu. Jasmina pa nam je že pred tem ekskluzivno zaupala, zakaj se je podala v eksperiment in kaj si misli o svojem nekdanjem možu Alešu.

"Prišla sem v eksperiment in bilo je super, potem pa sem zagledala njega in takrat bi mogla oditi," je iskreno pričela pripovedovati Jasmina, nato pa dodatno pojasnila: "Naredila sem napako, ker se na poroki nisem obrnila in odšla. Mene ljudje, ki nimajo las, odbijajo tristo na uro."

Jasmina je nato pojasnila, da z leti čedalje bolj ve, kaj hoče in česa si želi, ampak da se je v eksperimentu vseeno prepričala, da bo poskusila in zaupala strokovnjakom, ker bi Aleš morda lahko v njej vzbudil to ljubezen. "Ampak jaz sem hladna kot kača in ne vem, ali zame obstaja nekdo, ki bi kaj zanetil, ker sploh še nikoli nisem bila zaljubljena," je še razkrila.

Četudi jo je ta radovednost pripeljala do zakona z Alešem, pa je Jasmina zatrdila: "Takoj sem vedela, da je on prevelika mevža zame. Od prve sekunde me je odbijal. Ponosna sem nase, da sem šla, ker ni mogoče, da bi do konca ostala ob osebi, ki se muči z mano. To je bilo zanj dobesedno mučenje."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

