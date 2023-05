"Zunaj šova je pokazal drug obraz, ki mi ni bil všeč" #video

Strokovnjaki so Vlasto sprva prosili, naj pojasni, kaj se je med njima z Rokom zgodilo po šovu. "Težko bi to opisala. Ko sva bila v eksperimentu, je bilo res vse zelo zelo idilično. Mogoče so se pojavile kakšne rdeče lučke sem ter tja, ampak Rok je bil izjemno spoštljiv, res se je trudil in zelo je bil prijazen, pozoren ter vedno nasmejan. Nobene slabe besede nimam," je sprva odvrnila Vlasta, nato pa dodala:

"Ampak potem so se pa kamere ugasnile in s tem se je ugasnil tudi on. Kaj se je zgodilo? Verjetno življenje. Ali je šlo za pomankanje pristnosti ali težave z njegove strani, glede tega nisem povsem prepričana. Jaz sem dobila občutek, da je šlo za pomanjkanje pristnosti ali pa interesa."

Strokovnjakinjo Barbaro Sarič je nato zanimalo, kaj pomeni, da je Rok ugasnil. "Jaz sem dobila občutek, da ni imel več interesa za to. Moram reči, da je pojedel večino svojih besed, ker tega, kar se je dogajalo znotraj šova, zunaj ni bilo. Tega pa ne bi zdaj izpostavljala, ker sva povsem korektno zaključila vse skupaj. Zdaj zamer ni."

Barbara Sarič pa je nato še neposredno Roka vprašala, ali Vlastine besede držijo ali se v ozadju skriva kaj drugega. Rok ji je odvrnil:

"Ne vem. Jaz sem trenutno v takšnem obdobju v življenju, ko moram rešiti veliko stvari … Zgodil se je trenutek, ko sva prišla ven in sem moral zadihati. Ko sva prišla ven, sem se zares umaknil, da bi imel čas zase. In Vlasta mi je dala ta čas, potem pa se nekako nisva več našla." Prav to pa je bil razlog, da je njuna komunikacija po šovu ugasnila, je še razkril Rok.

Strokovnjakinjo je zanimalo še, kako je Vlasta dojemala Rokovo željo po umiku, ona pa ji je iskreno dejala: "Ne želim biti pregroba, ampak njegov pristop se mi je zdel sebičen in egoističen. Tega nisem bila navajena in to sem vzela na svoj način in nekako sprejela stvari takšne, kot so. V šovu se je zelo trudil, tudi jaz sem se, ampak ko sva prišla ven, je bila zgodba povsem drugačna."

Vlasta je nato poudarila, da do Roka nima nobenih zamer in da mu v življenju privošči samo najboljše, vseeno pa je priznala: "V tistem trenutku sem sprejela situacijo takšno, kot je. In četudi navzven delujem močno, mi vse to ni bilo prijetno, ker sem Roka dejansko videla kot svojega sopotnika."

Barbaro Sarič je nato zanimalo, ali med njima še obstaja iskrica, in Vlasta je priznala: "Jaz ga imam še vedno rada. Prepričana pa sem, da nisva za skupaj." Rok pa je na to odvrnil: "Midva sva se že tako oddaljila, da mislim, da sva že vsak ubrala svojo pot. Ona si je postavila življenje na svoje noge, jaz pa tudi."

Rok je nato strokovnjakom še dodatno pojasnil, da je po koncu eksperimenta potreboval čas zase, saj se je le tako lahko vrnil v življenjski slog, ki ga je živel pred udeležbo v šovu. "Čim prej sem se želel vrniti vanj, saj sem se v šovu izgubil. Ne mislim glede naju, ker med nama je bilo vse vrhunsko, ampak v šovu nisem imel treningov, nisem imel nič. To sem potreboval nazaj in s tem sem tvegal to, da bi njo odrinil od sebe. Ona je sicer še nekajkrat poskusila, jaz pa na to nisem bil pripravljen. V določenem trenutku sva tako šla vsak svojo pot in tako se je končalo," je še priznal Rok.

Več pa v zgornjem videoposnetku.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem pa si lahko ogledate še epizodo zabavne kuharske oddaje oddaje Riba, raca, rak, ki se bo začela ob 20. uri!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.