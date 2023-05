"Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje" #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate kuharsko oddajo Riba, raca, rak, v kateri je Manji Stević, Boštjanu 6pack Čukurju, Filipu Flisarju in Rebeki Dremelj nazadnje kuhal pevec in plesalec Sebastian. Vsi gostje so se bali, da bodo domov odšli lačni, zato so si prej kupili sendviče, nato pa svojo odločitev krepko obžalovali, saj je kuhar dokazal, da rek Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje zares drži.

Sebastian se je v vseh zadnjih epizodah prikazoval kot izredno nesposoben v kuhinji. To je gostom med vožnjo potrdila tudi Rebeka Dremelj, ki jim je razkrila: "On si še jajc ne zna speči. On ne kuha, saj živi kot gospod." Vse goste je nato postalo strah, da bodo z večerje domov odšli lačni, zato so se na poti ustavili in kupili sendviče.

Potihoma so vstopili v njegovo stanovanje in Sebastian ni mogel verjeti svojim očem: "Pa si ja niste prinesli sendvičev?!" Vsi so s polnimi usti kimali, Boštjan 6pack Čukur pa je sprva en sendvič preventivno izročil še njemu, nato pa dejal: "To je bila šala. Mislim, da se vsi malo delamo norca eden iz drugega. Ampak rezervo pa moram imeti, ker kaj pa veš?"

Filipa Flisarja je na polovici sendviča vseeno zanimalo, ali naj ga zavije ali raje poje do konca, Sebastian pa mu je povedal: "Jaz sem danes kar nekaj stvari poskusil pripraviti prvič, ampak mislim, da domov ne boste odšli lačni. Pa ne zaradi vaših sendvičev, tako da jih vsi kar zavijte."

Na samem pa je nato poudaril: "Verjamem, da jim tega ni treba pojesti, in to bodo kmalu videli. Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje."

Sebastian se ni zlagal, saj je vse presenetil s svojo postrežbo. Ne glede na to pa mu je zahteven okus Filipa Flisarja prinesel samo tri točke, 6pack Čukur mu je dal štiri, Rebeka Dremelj mu jih je namenila pet, Manja Stević pa ponovno štiri. Skupaj je tako zbral 16 točk, kar ga uvršča na drugo mesto med moškimi, saj si prvega delita Filip in Boštjan.

V prihodnjih dveh epizodah pa bosta svoje kuharske veščine moškim končno pokazali še dami te peterice. Mislite, da bo po tem Sebastian še vedno ostal na drugem mestu?

