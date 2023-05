Na vroči stol kviza Milijonar prihaja Violeta Tomić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petkove večere gledalcem in gledalkam po oddaji Riba, raca, rak polepša kviz Milijonar z vedno dobro razpoloženim voditeljem Juretom Godlerjem. V odgovarjanju na vprašanja se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa sledi še posebni dobrodelni del, v katerem na vroči stol sedejo povabljeni gostje.

Nocoj ob 21. uri bo na vprašanja v kvizu odgovarjala igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomić, ki jo te dni lahko znova vidimo na odrskih deskah.

Violeta, ki še nikoli ni nastopila v nobenem kvizu, v katerem ne bi bila v voditeljski vlogi, je januarja praznovala 60. rojstni dan.

"Ob tem sem se odločila, da bom drugih 60 let – saj sem na polovici svojega življenja – končno preživela malo bolje in bolj veselo," je povedala voditelju. Okrogli jubilej in sprememba delovnih navad sta bila tudi razlog za nastanek predstave Obračun, ki jo te dni uprizarja v različnih dvoranah po Sloveniji.

Violeto Tomić lahko v Milijonarju ujamete že v petek, 19. maja, ob 21. uri. Prav tako v petek bo po Milijonarju ob 22.30 na sporedu še zadnja epizoda satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem v tej sezoni.

