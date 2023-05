Maša: Jaz se veliko bolj zrelo in odraslo obnašam v primerjavi z Meri #video

Beseda med Miho Herzogom in udeleženko druge sezone je tekla o Matevžu, njenem prvem možu v šovu, in Žanu, njenem drugem soprogu v šovu, in tudi o tem, ali je bil njen ego prizadet, ko jo je Žan na končni ceremoniji zaobljub zavrnil, čeprav je napisala, da bi zvezo z njim poskusila nadaljevati tudi izven šova. Prav tako pa sta se pogovarjala, kaj se trenutno dogaja na njenem ljubezenskem področju, pa tudi o sporu z Meri in o tem, kaj ji je rojilo po glavi, da je Meri polila z vodo, ter v kakšnih odnosih sta zdaj.

Za konec je Maša trem komentatorjem prinesla tudi zelo pomenljiva darila kot odgovor na vse kritike, ki so jih na njen račun izrekli v komentatorski oddaji Poroka na DRUGI pogled.

Pogovor med Miho in Mašo si lahko v celoti ogledate v zgornjem videu.

