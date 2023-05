Aleš razkril, s čim mu je v šovu zagrozila Jasmina #video

Na Planetu si boste nocoj ob 21. uri lahko ogledali še zadnjo epizodo komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled. V njej bodo komentatorje v studiu tokrat obiskali tudi nekateri od kandidatov, ki so sodelovali v šovu, med pogovorom pa bodo izdali kar nekaj zanimivosti iz zakulisja eksperimenta in življenja po njegovem koncu.

Prva sta se s komentatorji v studiu pogovarjala Anna in Aleš. Med pogovorom je tema nanesla na Aleševo vrnitev v šov po burnem razhodu s prvo ženo Jasmino. Špelo je sprva zanimalo, kaj si o tem razburkanem odnosu misli Anna.

"Ko sem prišla v šov, nisem vedela, da je že bil poročen in da je imel tak odnos. To mi je razlagal na poročno noč, jaz pa mu pol stvari nisem verjela. Potem pa sem jo videla in bilo mi je žal, da Alešu nisem ponudila več podpore," je razkrila.

Aleš je priznal, da je imel prva dva dneva v zakonu težave tudi z Anno, saj je bil zaradi Jasmine nekoliko prestrašen in v odnosu do Anne precej bolj previden. Komentatorjem je zaupal, da mu je Anna povedala, da je bil v šovu prikazan drugače, kot je v resnici, in da je bil zaradi tega razočaran. "Prikazano je bilo, kakor da sem bil do Jasmine agresiven," je dejal, strokovnjaki pa so mu zatrdili, da ni bilo tako.

Nato je razkril še, česa, kar mu je rekla Jasmina, na televiziji nismo videli, in s tem povsem šokiral strokovnjake. Dodatno je pojasnil, da ga je to sprva zaviralo pri razvijanju odnosa z Anno. S čim je Alešu zagrozila Jasmina, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku, še več zanimivih razkritij pa sledi v oddaji nocoj ob 21. uri.

Zadnjo komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 21. uri. Pred tem si lahko ogledate še epizodo zabavne kuharske oddaje Riba, raca, rak, ki se bo začela ob 20. uri.

