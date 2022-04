24. aprila, na dan državnozborskih volitev, bo še posebej zanimivo v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad 2. Tam je med kandidati za prihodnji sklic državnega zbora namreč nagnetenih več prepoznavnih imen slovenske politike kot v kateremkoli drugem volilnem okraju. Še posebej bo morda izstopal boj za glasove med poslankama Violeto Tomić in Natašo Sukić , ki sta še ne tako dolgo nazaj v klopeh DZ prijateljsko sedeli skupaj v vrstah Levice, nato pa sta se znašli na nasprotnih bregovih zaradi ideoloških razhajanj . Ta so postala očitna predvsem med epidemijo bolezni covid-19, ko je Tomićeva javnost razburkala z malce bolj eksotičnimi stališči in dejanji, poslanki pa sta se "udarili" tudi na družbenem omrežju Facebook.

Volilni okraj Ljubljana Bežigrad 2 slabe tri tedne pred volitvami, če uporabimo športni žargon, zaradi prepoznavne zasedbe velja za tako imenovano skupino smrti.

V tem okraju bodo namreč kandidirali dve aktualni poslanki (Violeta Tomić, Nataša Sukić) in en poslanec (Janko Möderndorfer) državnega zbora, aktualni državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Simon Zajc), dolgoletni vidni član aktualne največje koalicijske stranke (Zvone Čadež), nekdanji poslanec in član Evropskega računskega sodišča (Milan M. Cvikl), nekdanja ministrica za kohezijo in evropska poslanka (Angelika Mlinar), ustanovni član stranke Vesna in dolgoletni okoljski aktivist (Uroš Macerl).

Violeta Tomić, poslanka DZ, se na volitve prvič po osmih letih ne podaja kot kandidatka Levice (oziroma prej Združene levice), temveč bo nastopila na skupni kandidatni listi strank Naša prihodnost in Dobra država, ki ju vodita Ivan Gale in Smiljan Mekicar.

Poslanka je trdila, da je covid-19 pozdravila z zdravilom proti glistam

Tomićeva je odločitev, da ne bo več kandidirala za Levico, sporočila januarja letos. Razlog za to naj bi bila ideološka razhajanja. Med poslanko in stranko Levica je sicer javno počilo mesec dni prej, decembra 2021, ko so se v stranki javno ogradili od stališč Tomićeve glede zdravljenja bolezni covid-19.

Na Facebooku je Tomićeva namreč zatrdila, da sta ji pri premagovanju koronavirusne bolezni pomagali zdravili hidroksiklorokin in ivermektin. Prvi je antimalarik, drugi pa antiparazitik, ne obstajajo pa dovolj dobri dokazi, da ti zdravili dejansko pomagata pri zdravljenju covid-19. Pred dnevi je bila celo objavljena najobširnejša študija do zdaj, ki je dokazala, da uživanje ivermektina pri bolnikih s covid-19 ni imelo bistvenega klinično pomembnega doprinosa.

Violeta Tomić je takrat na Facebooku izrazila tudi nestrinjanje s cepljenjem proti bolezni covid-19.

Iz Levice so za Siol.net takrat sporočili, da "se ograjujejo od zagovarjanja nepreverjenih in potencialno nevarnih zdravstvenih posegov, glede katerih ni zdravstvenega konsenza o njihovi učinkovitosti ali stranskih učinkih. Za odločanje o tem obstajajo utečeni postopki zdravstvene in farmacevtske stroke, v katere se kot politična organizacija ne mislimo vtikati".

Vroča kri med nekdanjima kolegicama iz poslanskih klopi, ki sta se znašli na nasprotnih bregovih

Violeta Tomić se bo za glasove volivcev v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad 2 borila s poslanko Levice Natašo Sukić, s katero sta si po koncu naklonjenosti med Tomićevo in Levico na družbenem omrežju Facebook skočili v lase.

Sukićeva je na Facebooku namreč objavila zapis z naslovom Politično kameleonstvo, v katerem je obsodila poslance, ki so prestopili v druge stranke. Zapis se je nanašal tudi na poslanca Levice Željka Ciglerja in Franca Trčka, ki sta Levico zamenjala za stranko SD. Violeta Tomić se je v komentarju ostro odzvala na zapis poslanske kolegice in jo pozvala, naj bo v prihodnje raje tiho, Levico pa je označila za stranko, katere najljubši šport je "brcanje človeka, ko je na tleh".

Foto: zajem zaslona

Seznam vseh kandidatov v volilnem okraju Ljubljana Bežigrad 2



Violeta Tomić, kandidatka za poslanko na skupni listi strank Naša prihodnost in Dobra država, poslanka državnega zbora



Nataša Sukić, kandidatka za poslanko na listi stranke Levica, poslanka državnega zbora



Janko Möderndorfer, kandidat za poslanca na listi stranke LMŠ, poslanec državnega zbora



Zvone Čadež, kandidat za poslanca DZ na listi stranke SDS, v. d. direktorja URI Soča in mestni svetnik MOL



Simon Zajc, kandidat za poslanca stranke Povežimo Slovenijo, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo



Milan M. Cvikl, kandidat za poslanca stranke SD, nekdanji poslanec (2004-2008) in član Evropskega računskega sodišča



Angelika Mlinar, kandidatka za poslanko stranke SAB, nekdanja evropska poslanka in ministrica za kohezijo



Uroš Macerl, kandidat za poslanca stranke Vesna - zelena stranka, samozaposleni kmet



Gregor Kos, kandidat za poslanca na listi Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba, svetovalec in nekdanji generalni sekretar na ministrstvu za šolstvo in šport



Karolina Korenčan, kandidatka za poslanko na listi stranke NSi, podsekretarka na direkciji RS za vode



Franc Vrečič, kandidat za poslanca na listi stranke DeSUS, upokojenec



Aleš Kopitar, kandidat za poslanca na listi stranke Domovinska liga, komercialist



Gordana Grobelnik, kandidatka za poslanko na listi stranke Državljansko gibanje Resni.ca, bančna svetovalka



Tereza Novak, kandidatka za poslanko na listi stranke Gibanje Svoboda, izvršna direktorica Slovenske filantropije



Romana Mencinger Čirjak, kandidatka za poslanko na listi stranke Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo, poslovodja



Lucija Fink, kandidatka za poslanko na listi stranke Naša Dežela stranka dr. Aleksander Pivec, svetovalka



Matic Leon Božič, kandidat za poslanca na listi stranke Piratska stranka Slovenije, študent



Sonny Beronja, kandidat za poslanca na listi stranke SNS, odvetnik



Anita Jeruc, kandidatka za poslanko na listi stranke Za ljudstvo Slovenije, upokojenka