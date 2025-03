Poslanci so brez glasu proti sprejeli novelo zakona o osebni izkaznici. Za je glasovalo 76 poslancev koalicije, pa tudi skoraj vsi poslanci SDS in nepovezani poslanci, NSi in manjšinska poslanca pa so se glasovanja vzdržali. Poslanci imajo na dnevnem redu tudi predlog za razrešitev podpredsednice DZ Nataše Sukič (Levica). Za uspeh predloga bi morali predlagatelji, poslanci SDS, zbrati 46 glasov na tajnem glasovanju. To je ob obstoječih parlamentarnih razmerjih malo verjetno, po pričakovanjih s predlogom ne bodo uspeli.