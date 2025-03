Premierju vprašanja o stanovanjih, zdravstvu, aferi Spirit in odnosu z Izraelom

Poslanci bodo danes s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu in njegovi ministrski ekipi začeli redno plenarno zasedanje, ki bo sicer trajalo do četrtka. Predsednik vlade bo tokrat odgovarjal na poslanska vprašanja o stanovanjski problematiki, dostopnosti zdravstveni storitev, aferi Spirit in bilateralnih odnosih med Slovenijo in Izraelom.