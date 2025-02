"Edina anketa so volitve in do teh je še leto dni. V tem času bomo končali reforme, ki pa potrebujejo svoj čas in so tik pred iztekom," je v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenja dejstvo, da je do vlade kritičnih 53 odstotkov ljudi, komentiral premier Robert Golob. Protivladna shoda, ki sta bila v tem tednu, je označil za tipična predvolilna shoda in jima ni pripisal posebnega pomena. Kljub nezadovoljstvu gospodarstvenikov meni, da so rezultati zavidljivi, o referendumu SDS pa pravi, da gre za popolnoma neresno politikantstvo. O koaliciji: "Ugotovili smo, da nismo samo trdni, ampak bomo skupaj dočakali tudi konec mandata."

Predsednika vlade Roberta Goloba so v četrtek gostili v oddaji Odmevi, kjer je med drugim odgovarjal na vprašanja o notranjepolitičnem dogajanju. Na razmere v državi so državljani v teh dneh opozorili z dvema protivladnima protestoma, vsak z drugega političnega pola. Oba sta opozarjala na korupcijo.

Golob je dejal, da gre za tipična predvolilna shoda. "Očitno se je začela predvolilna kampanja. Na eni strani je Janez Janša in skrajna desnica, na drugi strani skrajna levica. To je popolnoma legitimno, živimo v svobodi. Prva naša obljuba državljanom je bila, da bodo lahko živeli v odprti družbi, kjer bo lahko vsak povedal svoje mnenje," je komentiral premier in dodal, da vsi podatki mednarodnih institucij kažejo, da je Slovenija v resnici otok stabilnosti z neizmerno dobrimi kazalniki. Tudi korupcija pada, je dejal, gospodarska rast pa je visoko nad povprečjem EU.

Golob: Mi smo prva vlada, ki si je to upala

Na dejstvo, da je je kar 53 odstotkov ljudi je kritičnih do vlade, Golob odgovarja, da so edina anketa volitve in do teh je še leto dni. "V tem času bomo končali reforme, ki pa potrebujejo svoj čas in so tik pred iztekom. Prva, plačna reforma, je končana. Druga, zdravstvena, je v parlamentu, ko bodo marca dokončno potrjevali zakone, ko bodo naredili tisto, česar si nihče ni upal, razmejili bodo javno zdravstvo od zasebnega. S tem bomo okrepili javni zdravstveni sistem in preprečili njegovo privatizacijo, mi smo prva vlada, ki si je to upala. To bo storjeno to pomlad, sledila bo pokojninska reforma," je našteval Golob.

Tudi na področju stanovanjske politike so po Golobovem mnenju prvi, ki so sprejeli sistemsko ureditev in za to namenili vsako leto sto milijonov evrov, kar bo v desetih letih milijarda evrov. "Nobena vlada ni razmišljala tako velikopotezno kot naša. Na volitvah prihodnje leto bodo rezultati teh reform vidni," je še dodal.

Do konca mandata se bo začela gradnja pet tisočih stanovanj

Obljubljenih tri tisoč stanovanj sicer še ni nikjer, a Golob pravi, da se bo do leta 2030 začela gradnja 20 tisočih stanovanj. "To je bila predvolilna obljuba. Do konca tega mandata pa se bo začela gradnja pet tisoč stanovanj. Še vedno stojimo za tem načrtom," je odločen Golob.

Pokomentiral je tudi davek na nepremičnine. Predvidena je 1,45-odstotna davčna stopnja. Golob je dejal, da so izhodišča za davek na premoženje dali v javno razpravo in dobili cel kup različnih, tehtnih pripomb. "Na primer, da moramo paziti, da ne bi izvzeli luksuznih nepremičnin, da ne bi nekoga, ki ima dve majhni nepremičnini, obremenili bolj kot nekoga, ki ima zelo drago nepremičnino. Zdaj so te pripombe v strokovni analizi. V 14 dneh pričakujem odziv strokovnjakov in dopolnjena izhodišča. Potem se bomo odločili, kako naprej," je povedal premier in dodal, da v tem trenutku ne razmišljajo, da bi ta predlog davka umaknili. Počakali bodo namreč na mnenje stroke.

"Ne gre za prelomljeno obljubo"

Voditeljica Odmevov je predsednika vlade spomnila na še eno prelomljeno obljubo, in sicer napoved progresivnega obračunavanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bo po novem 37,17 evra in katerega rezultat bi bil, da bi revnejši plačevali manj in bogatejši več.

"Bogatejši skozi prispevne stopnje že zdaj plačujejo bistveno več. Ne gre za prelomljeno obljubo, naša obljuba je bila, da bomo ukinili dopolnilno zavarovanje. Nadomestili smo ga z obveznim zdravstvenim prispevkom, zdaj pa se ukvarjamo s tem, kolikšen bo v naslednjem obdobju. Že ko smo ukinili dopolnilno zavarovanje, je bil ta prispevek, ki so ga ljudje plačevali mesečno, 35 evrov, tak je ostal do marca letos, ko se bo dvignil za dva evra v dveh letih. Če vlada ne bi v to posegla z zakonom in izločila zasebnih zavarovalnic, bi bil ta prispevek 50 evrov že pred dvema letoma, kar pomeni 15 evrov prihranka vsak mesec na državljana, zato ker smo iz tega posla umaknili zasebne zavarovalnice. Ko bo čas volitev, bomo te stvari, ki so že narejene, z velikim veseljem znova prikazali," je pojasnil.

Rezultati v gospodarstvu so ne samo dobri, ampak zavidljivi

Želje po spremembah so tudi na strani gospodarstva. Med predlogi GZS so razbremenitev plač, samodejno usklajevanju dohodninske lestvice in olajšav, razbremenitev nagrad za poslovno uspešnost ter odlog prispevka za dolgotrajno oskrbo za eno leto, potem pa so tu še Trumpove carine in višje cene omrežnin.

Golob na to pravi, da "gospodarstvo tarna, odkar smo prišli na vlado," a meni, da so rezultati ne samo dobri, ampak zavidljivi. "Zavidajo nam jih po celotni Evropi. Še nikoli do zdaj ni imelo gospodarstvo takih dobičkov, kot jih ima v mandatu te vlade, pa kljub temu tarnajo," je prepričan Golob. "Sprejeli smo na primer olajšavo za zaposlovanje mladih do 29. leta, a se je to prezrlo. Sprejeli smo olajšave za vračanje možganov iz tujine, a se to prezre. Vemo, da prihajajo hudi časi zaradi zunanjih okoliščin, zato smo zastavili program skrajšanega delovnega časa, s katerim bomo lahko premostili na primer upad naročil iz tujine," je premike naštel premier.

Ob tem je spomnil, da v tem trenutku poteka ekonomsko-socialni dialog, ki je v sklepni fazi pogajanj o pokojninski reformi, zato vse, kar v tem času prihaja iz gospodarstva, razume kot pogajalsko taktiko. "Kdor se spomni zadnjih tednov pred podpisom sindikatov pod plačno reformo, ve, da je bilo tudi takrat v medijih veliko rožljanj sindikatov s stavkami. Na koncu pa so podpisali vsi, gre za pogajalsko taktiko."

"Včasih človek nasede in verjame v vse, kar je izrečeno, včasih pa ve, da nekaj govorijo za javnost, medtem pa v ozadju potekajo resni pogovori o tem, kako se uskladiti, da bomo pokojninsko reformo podprli vsi trije socialni partnerji," je še dodal.

O referendumu: To je popolnoma neresno politikantstvo

Med temami, ki jo je pokomentiral premier, so se je znašel tudi nov zakonodajni referendum o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti, za katerega je največja opozicijska stranka SDS v četrtek začela zbirati podpise.

"Stranka SDS je v predvolilni kampanji, zato tudi napoved referenduma. Upam, da se vsi zavedamo, da bo referendum sprožen zato, da ne bi nekaj zaslužnih kulturnikov prejelo državnega priznanja tudi v obliki višje pokojnine, kar predstavlja letni strošek nekaj deset tisoč evrov. Na drugi strani pa je referendum za štiri ali pet milijonov evrov, s katerim bi poskušali preprečiti, da bi nekaj zaslužnih kulturnikov vseh barv prejemalo nekoliko višjo pokojnino. To je popolnoma neresno politikantstvo," je dejal premier.

O razmerah v koaliciji pa je Golob dejal, da "ker živimo v demokraciji, je prav, da se vsaka stranka pozicionira v skladu s pričakovanji svojih volivcev. Rad pa bi poudaril, kar me sprašujete že dve leti, ta koalicija je trdna in stabilna. Danes smo imeli sestanek vodij in skupaj smo ugotovili, ne samo da smo trdni in bomo dočakali skupaj konec mandata, ampak da v resnici ni nekih velikih razhajanj med nami, zaradi katerih bi imeli vidne težave. Zdi pa se mi povsem demokratično in pričakovano, da imamo na različne točke različne poglede," je sklenil premier Robert Golob.