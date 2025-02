Golob po razpravah glede vojne v Ukrajini za poenotenje stališč

"Slovenija je Ukrajini od prvega dne ruske agresije pomagala srčno in odločno, na kar smo upravičeno ponosni. Zato nam ni in ne more biti vseeno, kako bo doseženo premirje," je v izjavi zapisal premier Robert Golob.

Spomnil je, da Ukrajina ni le kandidatka za članstvo v EU, ampak skozi Svet Nato-Ukrajina tudi najbolj tesna partnerica zavezništva. Zaradi tega od ameriških zaveznikov pričakuje, da bo rešitev glede premirja sprejemljiva tudi za ukrajinski narod, ki "z nami deli iste vrednote in isto željo po svobodi", so sporočili iz kabineta premierja.

"Bližje miru kot kadarkoli prej"

Predsednik vlade je prepričan še, da je zdaj, ko smo miru bližje kot kadarkoli prej, "toliko bolj pomembno, da naša stališča poenotimo tako, da bo v Ukrajini in Evropi dosežen trajen in pravičen mir".

Zadnji teden je v mednarodni skupnosti vse bolj glasna razprava o premirju v Ukrajini, ki jo je spodbudil telefonski pogovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Voditelja sta se namreč dogovorila za takojšen začetek pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Trump je nato o tem seznanil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Trump sprva ni želel potrditi, ali bo Kijev del pogajanj, je pa to potrdil pozneje. Zelenski je opozoril, da se želi Kijev z ZDA dogovoriti o načrtu, kako ustaviti Putina, še preden bi se začeli pogovori z Rusijo. Tudi na srečanju obrambnih ministrov Nata in na Münchenski varnostni konferenci je bilo slišati več pozivov, da pogajanj o Ukrajini ne more biti brez Ukrajine, nujno pa mora biti vključena tudi Evropa.