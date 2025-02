Macron sklical novo srečanje: koga je povabil tokrat?

Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical novo srečanje s predstavniki "več evropskih in neevropskih držav" o evropski varnosti in Ukrajini, potem ko je v ponedeljek v Parizu gostil voditelje nekaj ključnih evropskih držav, EU in Nata. Do konca tedna se sicer namerava srečati z voditelji vseh 27 držav članic EU.

Macron v torkovem večernem pogovoru za francoske medije ni povedal, katere države so vabljene na današnje zasedanje, je pa dejal, da bo šlo za "več evropskih in neevropskih držav" in da se namerava do konca tedna sestati z vsemi 27 članicami Evropske unije.

Vabljene evropske in neevropske države

Tudi iz Elizejske palače v torek niso sporočili poteka in udeležencev današnjega srečanja. Po navedbah diplomatov bodo na tokratno zasedanje vabljene Norveška, Kanada, Litva, Estonija, Latvija, Češka, Grčija, Finska, Romunija, Švedska in Belgija. Potekalo naj bi v hibridni obliki, tudi prek videopovezav.

Današnje zasedanje sledi ponedeljkovim pogovorom o evropski varnosti in vojni v Ukrajini, v katerih so sodelovali voditelji več ključnih evropskih držav, EU in Nata. Med drugim so se strinjali, da morajo evropske države zvišati izdatke za obrambo in poskrbeti za lastno varnost.

Pirc Musar izrazila nezadovoljstvo

Nekateri voditelji vlad in držav v Evropi, med njimi tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, so ob tem izrazili nezadovoljstvo nad dejstvom, da na ponedeljkove pogovore v Pariz niso bile vabljene vse države članice EU.

Premierja Roberta Goloba je z vsebino ponedeljkovega srečanja v torek seznanil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Strinjala sta se, da je Evropski svet ključen pri sprejemanju odločitev, povezanih s krepitvijo vojaških obrambnih kapacitet EU, in pri odzivanju na mirovna prizadevanja v Ukrajini, so zapisali v premierjevem kabinetu.