Sukič: Dan državnega zbora je priložnost za spodbujanje aktivnega državljanstva

"Ker mora DZ pri svojem delu zagotavljati načelo odprtosti in javnosti, naj bo tudi današnji dan posebej namenjen poudarjanju demokratičnih vrednot, ki jih zasledujemo in zagovarjamo v tej pomembni instituciji," je povedala podpredsednica DZ in dodala, da je ponosna na to, da hram demokracije vsako leto obišče približno devet tisoč obiskovalcev.

Sukič je v nagovoru opozorila, da v DZ ne domuje le politika, stavba za svojim pročeljem hrani tudi ogleda vredna umetniška dela. Eno izmed teh predstavlja stenska poslikava z naslovom Zgodovina Slovencev od naselitve do danes, ki jo je v preddverju velike dvorane v letu 1958 naslikal Slavko Pengov in v časovnem traku prikazuje zgodovino slovenskega naroda, je povedala podpredsednica.

Dodala je, da zato tudi ni naključje, da se je pri gradnji stavbe DZ uporabilo domače materiale, kot so marmor, kamen in les. "Marmor vzbuja občutek veličine, kamen simbolizira osnovo, trdnost in trajnost, lesu pa lahko pripišemo značilnost povezanosti oziroma sozvočja z naravo. Lastnosti teh materialov se kažejo tudi v zgodovini in veličini našega naroda, saj smo se za svoj obstoj morali povezovati oziroma biti združeni za to, da smo obstali," je povedala.

V DZ včasih burne razprave

Res je, da znotraj DZ razprave včasih ne potekajo v duhu spoštovanja nasprotno mislečih, je poudarila Sukič. "In prav zato lahko dnevi, kot je današnji, predstavljajo vsakoletni opomnik, da se moramo, sploh glede na potek naše zgodovine, vedno znova vračati k osnovnim vrednotam, kot so strpnost, sodelovanje ter spoštovanje vseh in vsakogar, tudi drugače mislečih," je še dodala.

"Naši zanamci se nas ne bodo spominjali po razdvojenosti ter nespoštljivi retoriki, temveč po tem, kaj smo naredili dobrega za naš obstoj ter našo skupno prihodnost," je poudarila. Dodala pa je še, da se moramo zavedati, da je človekova sreča odvisna od celotne palete odnosov z drugimi, kar je treba negovati sleherni dan in na vseh družbenih ravneh.

"Vsak dan si moramo s svojim delovanjem prizadevati, da dvignemo politično kulturo ter demokracijo na raven, ki si jo državni zbor zasluži," je še povedala Sukič.

Obiskovalci spoznali DZ in delo zaposlenih

Dan državnega zbora obeležujemo 22. oktobra, ob obletnici sprejetja zakona o državnem zboru iz leta 2019. Tretjo soboto v oktobru tako v parlamentu obiskovalcem predstavijo manj znane kotičke, kot so avdio-video studio, restavracija, knjižnica, tiskarna, glavna pisarna in odpravništvo. Obiskovalci spoznajo tudi delo služb DZ.

V okviru tokratnega dneva državnega zbora bo potekala tudi simulacija zakonodajnega postopka za srednje šole, ki dijakom ponuja izkušnjo in razumevanje procesa oblikovanja zakonov v slovenskem parlamentu.